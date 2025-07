Beautiful Anticipazioni Puntate dal 6 al 12 luglio 2025: Eric non si riprende e Ridge pensa al futuro ma ferisce Zende!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, in onda dal 6 al 12 luglio 2025. Ecco le anticipazioni settimanali, episodio dopo episodio, della Soap di Canale5.

Beautiful ci aspetta con una settimana ricca di colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate in onda dal 6 al 12 luglio 2025 su Canale5 ma prima delle anticipazioni complete degli episodi della Soap, ecco un piccolo riassunto: le condizioni di Eric peggiorano e Bridget comincia a dubitare che l'operazione sia stata la scelta giusta. La dottoressa prenderà una decisione molto importante mentre Ridge chiederà a RJ di finire insieme la collezione del patriarca. Così facendo scatenerà la gelosia di Zende, che si sentirà escluso; Luna lo consolerà

​Beautiful: Video Riassunto delle puntate dal 6 al 12 luglio 2025

Guarda il video riassunto di Beautiful e poi leggi le anticipazioni complete per scoprire cosa succederà nelle puntate della Soap in onda dal 6 al 12 luglio 2025 su Canale5.

Anticipazioni: Anticipazioni settimanali, puntate dal 6 al 12 luglio 2025

Vediamo cosa ci rivelano le trame delle puntate di Beautiful in onda da domenica dal 6 al 12 luglio 2025. Ecco le anticipazioni episodio dopo episodio:

Domenica 6 luglio 2025

Ridge si sente responsabile per quello che sta succedendo a suo padre, che ancora non si è ripreso dall’operazione a cui lui ha dato il consenso. Il Forrester è sul suo letto d’ospedale, privo di conoscenza, e purtroppo la sua famiglia non può fare altro che aspettare, sperando che le sue condizioni migliorino con il tempo. Purtroppo però apparirà presto chiaro che per il patriarca sia destinato al peggioramento e che possa addirittura rimanere attaccato alle macchine per sopravvivere.

Lunedì 7 luglio 2025

C’è tanta preoccupazione nei Forrester e alla Forrester Creations Luna e RJ parlano del meraviglioso lavoro che Eric ha fatto e dell’eredità spirituale che lascerà sia in loro che nella moda stessa. Zende rivela a suo cugino di essere arrabbiato con suo zio, che per lui ha aspettato troppo prima di dare a Finn l’ok per intervenire. RJ difende a spada tratta il suo papà ed è chiaro che tra i due cugini sia ormai guerra aperta. Luna cerca di calmarli mentre in ospedale, Brooke invita Ridge ad andare a riposarsi e lei veglierà su Eric. La Logan si avvicina al letto del patriarca e prega affinché si svegli.

Martedì 8 luglio 2025

Ridge decide di tornare in ufficio dopo si incontra con RJ. Lo stilista mette al corrente suo figlio di come stia suo nonno e prima di lasciarlo correre da lui in ospedale, gli chiede di lavorare insieme e di portare a termine loro due il lavoro di Eric, rimasto purtroppo incompiuto. Intanto Brooke, dopo che Donna è tornata in ospedale, va a Villa Forrester per prendere le ultime cose. Là la raggiunge Hope, che vuole sostenerla. Le due donne parlano di quanto il Forrester senior sia stato importante per loro. La giovane biondina rivela alla madre di essere molto fiduciosa ma Brooke ha molta paura.

Mercoledì 9 luglio 2025

Zende scopre che Ridge ha chiesto a RJ di lavorare insieme a lui e chiede allo zio di poter lavorare lui alla collezione del nonno. Il ragazzo crede di avere maggiori competenze ed esperienza ma Ridge è convinto che Eric vorrebbe che fosse suo figlio a occuparsi di tutto questo. Tra i due cugini ma anche tra nipote e zio si accende la rivalità. Il Forrester senior propone a Zende di lavorare con loro... ma solo come aiutante.

Giovedì 10 luglio 2025

Dopo aver salutato RJ e avergli detto di portare un bacio a Eric, Luna si confronta con Carter su quello che sta succedendo. La giovane rivela al Walton di sapere quanto sia importante per Zende continuare a lavorare per la collezione di suo nonno. Più tardi sarà proprio il Forrester a confidarle quando desideri finire la linea del patriarca e di quanto stia soffrendo per la scelta di Ridge, che gli ha preferito il cugino. Luna capisce che il giovane stilista voglia continuare sulla strada del suo nonnino anche per dimostrare di valere di più rispetto a RJ.

Venerdì 11 luglio 2025

In ospedale cresce la tensione per la salute di Eric, che non migliora. Bridget e Finn sono molto preoccupati per il Forrester anche perché ha avuto un infarto nel post-operatorio. I medici lo hanno stabilizzato ma nella dottoressa comincia a farsi largo il pensiero che forse sarebbe stato meglio non sottoporre il nonno a un’operazione così delicata e che pare farlo soffrire di più. Luna consola Zende e gli dice di considerarlo un grande professionista. Il ragazzo è molto contento di queste parole e rivela alla Nozawa di provare molto invidia per suo cugino, che è fortunato ad averla al suo fianco. Intanto Steffy viene presa da un momento di sconforto e piange al capezzale di Eric, sostenuta da Finn.

Sabato 12 luglio 2025

Steffy deve prendersi una pausa, così come Ridge. I due si ritrovano a Villa Forrester e si domandano se la scelta di operare Eric sia stata quella giusta. Il Forrester si assume tutta la responsabilità mentre Steffy continua a essere molto dubbiosa. I due, così come Brooke, vengono richiamati all’ospedale da Bridget. La dottoressa, d’accordo con lo pneumologo ma anche con Finn, ha cominciato a valutare l’ipotesi di staccare Eric dal respiratore e di lasciarlo andare senza farlo ulteriormente soffrire.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.