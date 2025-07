Forbidden Fruit Anticipazioni 11 luglio 2025: Alihan preoccupato per sua sorella. Ecco perché...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda l'11 luglio 2025 su Canale 5 rivelano che Alihan è preoccupato per Zerrin, sua sorella, convinta che presto tornerà con Halit...

Le anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit sono emozionanti. Nell'episodio in onda l'11 luglio 2025 alle 14:10, Zeynep porta Yildiz a cena per festeggiare il primo giorno di lavoro. Nel corso della serata, la seconda si sfoga con la sorella. Intanto, Alihan è a cena con la sorella Zerrin e la nipote Lila, e sta cercando di far aprire gli occhi alla prima sulla vera natura di Halit. Zerrin è certa che quest'ultimo possa tornare con lei, ora che ha divorziato da Ender, mentre il fratello è di tutt'altro avviso...

Forbidden Fruit: Ender contro Yildiz!

Yildiz ha pugnalato alle spalle Ender, e quest'ultima ora sta cercando di fargliela pagare. La giovane ha deciso di vuotare il sacco con Halit, rivelandogli il diabolico piano finemente architettato da Ender per incastrarlo. Allora, l'uomo si è messo ad indagare, fino a quando è entrato in possesso delle prove del tradimento della moglie, che da tempo intrattiene una relazione extra-coniugale con il chirurgo plastico Sinan. Halit ha quindi potuto costringerla a firmare le carte del divorzio, imponendole delle condizioni piuttosto dure...

Yildiz si sfoga con Zeynep... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Zeynep invita Yildiz a cena fuori per festeggiare il primo giorno di lavoro ufficiale. A questo punto, la seconda decide di sfogarsi con la sorella, bisognosa com'è di qualcuno di fidato che la stia a sentire e che le possa offrire un po' di conforto. Infatti, Yildiz ha appena vissuto un momento di forte imbarazzo e sgomento, poiché Ender si è recata nel ristorante in cui lavora per farle una scenata in piena regola, pretendendo che venisse licenziata in tronco. Ma la bionda sarà pronta a confessare anche questo spiacevole episodio a Zeynep?

Alihan preoccupato per Zerrin, nelle Anticipazioni della puntata dell'11 luglio 2025 di Forbidden Fruit

Mentre Zeynep è a cena fuori con Yildiz, anche Alihan è a cena fuori con sua sorella. L'imprenditore si sta godendo una serata in compagnia di Zerrin e della nipote, Lila, ma ad un certo punto si ritrova a cercare di far aprire gli occhi alla prima. Infatti, Zerrin è sicura che Halit possa fare dietrofront e proporle di tornare a stare insieme, ora che è di nuovo single, avendo divorziato da Ender; Alihan non è dello stesso avviso, tanto che sta insistendo sul fatto che il suo ex non sia la persona giusta per lei. Peccato che Zerrin non voglia proprio sentire ragioni...

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.