Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 7 all'11 luglio 2025: Ender disperata, Halit le ha tolto tutto!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame delle puntate della nuova soap opera turca, Forbidden Fruit, in onda dal 7 all'11 luglio 2025 su Canale 5. Ecco il riassunto di ciò che accadrà nei sorprendenti episodi della settimana prossima!

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di questa nuova soap opera turca, Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà dal 7 all'11 luglio 2025 .

Lunedì 7 luglio 2025

Halit confida ad Ender di aver lavorato tutta la notte ad un progetto, e che presto le farà una bella sorpresa. Intanto, Alihan prende di petto Zeynep per sgridarla: non avrebbe dovuto assumere un'assistente senza le giuste competenze solo perché le faceva tenerezza. La giovane si mostra risoluta, ma il suo capo ribadisce che sul posto di lavoro non si possono prendere decisioni in nome del sentimentalismo. Dopodiché, Ender sta continuando a tramare per incastrare Halit, però quest'ultimo, al corrente del suo piano, ribalta la situazione. Halit costringe la moglie a firmare le carte del divorzio, imponendo condizioni a dir poco dure. Ender è disperata. La sera stessa, l'uomo informa i figli della scelta fatta; mentre Zehra è felice, Erim è piuttosto triste. Infine, Halit invita Yildiz fuori a cena, ma lei rifiuta, determinata a seguire il consiglio di Sengul.

Martedì 8 luglio 2025

Zeynep non ha altra scelta, deve licenziare Yeter su ordine di Alihan. Poi, con sua grande sorpresa, scopre che lui ha già trovato un altro lavoro per la donna, facendo sembrare che il merito sia solo suo. Intanto, Halit manda il suo fidato collaboratore a casa di Yildiz, che però lo respinge, vietandogli di tornare. Ender, invece, è distrutta al pensiero di aver perso tutto, quindi resta chiusa in casa. Suo fratello Caner la sprona a riprendere in mano la sua vita.

Mercoledì 9 luglio 2025

Zeynep trova a terra un fazzoletto di Alihan e decide di fargli un piccolo regalo. La giovane a consegnarglielo in ufficio emozionatissima, tuttavia se ne pente un attimo dopo. Poi, l'uomo mette in guardia Zeynep su Emir, certo che quest'ultimo sia il suo fidanzato; quando scopre che sono solo amici, sembra tirare un sospiro di sollievo. Successivamente, Yildiz racconta a Sengul dell'incontro con Halit e le confida di voler riprendere a lavorare al ristorante, così da non attirare l'attenzione della sorella. Intanto, Ender rivede Erim, che però la tiene a debita distanza, deluso da lei. Per tirarla su di morale, Caner la porta in locale a divertirsi, ma qui si viene a verificare uno spiacevole episodio.

Giovedì 10 luglio 2025

Halit legge la notizia della lite nel locale tra Ender e Zehra, e se la prende con quest'ultima. Intanto, Alihan invita Zeynep a casa sua con la scusa di dover visionare alcuni documenti; qui le chiede di preparargli una ciorba, ma la giovane non si dimostra una brava cuoca. In seguito, Ender e Caner, per racimolare un po' di soldi, cercano di vendere in gioielleria l'anello che le aveva regalato Halit. Poi, la donna si reca al ristorante dove lavora Yildiz e fa una scenata, pretendendo il licenziamento della ragazza.

Venerdì 11 luglio 2025

Zeynep invita Yildiz a cena per festeggiare il primo giorno di lavoro. Nel corso della serata, la seconda si sfoga con la sorella. Intanto, Alihan è a cena con la sorella Zerrin e la nipote Lila, e sta cercando di far aprire gli occhi alla prima sulla vera natura di Halit. Zerrin è certa che quest'ultimo possa tornare con lei, ora che ha divorziato da Ender, mentre il fratello insiste sul fatto che non sia la persona adatta a lei.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.