Manuel riuscirà a riportare a casa Don Romulo. Nella puntata de La Promessa in onda l’11 luglio 2025, alle ore 19.40 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che il maggiordomo rientrerà alla tenuta e sarà davvero molto felice. Tutti lo accoglieranno con gioia anche Marcelo, sebbene sia molto preoccupato che anche lui scopra la verità sul suo vero legame con Teresa. Intanto Cruz spingerà Petra a scoprire cosa nasconde Don Ricardo e perché non vuole parlare di sua moglie. Pelayo sarà costretto a riferire a Don Alonso si aver accompagnato Catalina in prigione e questo dopo la caduta della ragazza mentre Maria approfitterà di una sua visita a Lujàn per chiedere notizie di Martita ma scoprirà che la giovane non è più in paese ed è partita in pellegrinaggio. Ayala cercherà di portare Don Lorenzo dalla sua parte e per farlo dovrà procedere ai ricatti. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 11 luglio 2025: Don Romulo torna a casa

Manuel ha corrotto Burdina; il marchesino ha offerto al sergente una grossa somma di denaro, ottenuta grazie alle sue vittorie nelle competizioni del volo e con la vendita del suo aereo, avvenuta dopo aver deciso di rinunciare all’aviazione per sposare Jana. Il ragazzo ha ottenuto quello che voleva e il maggiordomo tornerà alla tenuta, salutato da tutti con grande gioia. Ma l’idea di Manuel si rivelerà molto più costosa del previsto e il giovane nobile dovrà fare un’altra rinuncia, forse la più grande fatta sino a ora.

La Promessa Anticipazioni: Cruz vuole la verità su Don Ricardo

Cruz vuole sapere a ogni costo cosa nasconda Don Ricardo e perché non voglia parlare di sua moglie. Per questo spingerà Petra a interrogare il maggiordomo ma soprattutto a pungolare Santos, affinché a sua volta tormenti il padre per avere da lui delle risposte su sua madre. Il dubbio che Ricardo possa aver ucciso la moglie continuerà a tormentare la mente di tutti. Dopo la caduta di Catalina, Pelayo sarà costretto a confessare a Don Alonso di aver accompagnato la fidanzata da Romulo. Il marchese si infurierà e non poco davanti a questa rivelazione… e se sapesse perché il conte ha fatto tutto questo, rabbrividirebbe.

Ayala cerca di corrompere Burdina, ecco cosa rivelano le anticipazioni de La Promessa

Ayala ha capito che presto verrà cacciato dalla tenuta. Dopo la partenza di Margarita, la sua presenza alla tenuta non è più gradita e deve andarsene. Per evitare che questo avvenga, il conte chiederà l’aiuto di Don Lorenzo. Sarà perà costretto a ricattarlo perché prenda le sue difese. Intanto Maria approfitterà di una giornata di commissioni a Lujàn per cercare informazioni su Martita. La Fernandez scoprirà che la giovane non è più in paese ma è partita per un pellegrinaggio.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.