Beautiful Anticipazioni Puntata dell'11 luglio 2025: Luna consola Zende! C'è amore nell'aria?

Vediamo cosa succederà nella puntata di Beautiful dell'11 luglio 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Luna confiderà a Zende di essere molto in pena per lui e per come si sono messe le cose con la sua famiglia. La Nozawa si sta innamorando del designer?

La tensione cresce tra i componenti della famiglia Forrester e purtroppo non soltanto per Eric. Nella puntata di Beautiful in onda l’11 luglio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, Bridget e Finn veglieranno il patriarca notte e giorno e purtroppo saranno costretti ad ammettere che l’operazione sembra non funzionare. Il Forrester senior ha avuto un infarto post-operatorio e le sue condizioni di salute sono peggiorate. Ma la situazione sarà di fuoco anche alla Forrester Creations, a causa delle decisioni di Ridge. Luna incontrerà Zende nell’ufficio di progettazione e gli rivelerà di essere molto in pena per lui, costretto a fare un passo indietro per lasciare spazio a RJ. La Nozawa gli offrirà tutto il suo sostegno e gli rivelerà di capire come lui si senta. Steffy invece si lascerà andare a una crisi di pianto; Finn tenterà di farle tornare il sorriso ma non sarà certo semplice, non con quello che sta succedendo intorno a loro. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Eric sta peggiorando

Le condizioni di salute di Eric sono preoccupanti e purtroppo sembra non ci sia nulla da fare per lui. La famiglia Forrester è distrutta all’idea di dover dire addio al patriarca e di dover abbandonare quel barlume di speranza che Finn ha dato loro con a cura sperimentale. Purtroppo le cose non sono andate come il dottore sperava e la situazione è degenerata a causa di un infarto post-operatorio che ha colpito il patriarca. Bridget e il dottor Finnegan sono in ansia e valutano il da farsi, consapevoli che le prossime ore saranno determinanti.

Beautiful Anticipazioni 11 luglio 2025: Luna consola Zende

Oltre alla situazione complicata e delicata di Eric, un’altra faccenda sta facendo tremare la famiglia Forrester. Ridge ha mortificato Zende, non accettando la sua proposta di lavorare insieme alla collezione del patriarca e preferendo RJ a suo nipote. Il giovane Forrester non ha gradito la scelta di suo zio e si è sentito, ancora una volta, un parente di serie B, costretto a farsi da parte quando si tratta dei figli prediletti di Ridge. Stavolta le cose sono anche peggio, visto che RJ non ha mai studiato moda e si è sempre rifiutato di lavorare per la maison di famiglia.

Insomma Zende si sente preso in giro doppiamente ma troverà un’inaspettata spalla su cui piangere. Dopo essersi incontrati nell’ufficio di progettazione, Luna si rivelerà dispiaciuta per lui. La Nozawa gli riferirà di aver capito quanto lui stia soffrendo per quello che è accaduto e gli confesserà di essere d’accordo con lui sul fatto che abbia ricevuto un’ingiustizia senza precedenti.

Luna e Zende pericolosamente vicini, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Luna rivelerà a Zende di considerarlo un grande professionista e di riconoscere il suo grande talento e il Forrester sarà grato alla ragazza per le belle parole che lei gli riserva, unica tra tutti i componenti della maison della sua famiglia. Il designer commenterà che RJ è davvero fortunato ad averla accanto e le confesserà di volere anche lui una donna come lei – anzi proprio lei – al suo fianco. Luna non sembrerà per nulla in imbarazzo davanti a questa rivelazione… possibile che tra i due possa esserci del tenero? Intanto Steffy verrà presa da un momento di sconforto. La ragazza scoppierà in lacrime davanti a Finn, ovviamente in pena per suo nonno. Il dottore correrà ad abbracciarla ma purtroppo non potrà darle le belle notizie che lei cerca da tempo; nemmeno lui sa se Eric Forrester supererà le prossime ore.

