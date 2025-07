La Promessa Anticipazioni dal 6 al 12 luglio 2025: Pelayo cerca di far abortire Catalina!

Anticipazioni TV

Domenica 6 luglio 2025

Ricardo, che continua a tenere la bocca cucita con Cruz in merito alla misteriosa morte della moglie, rivela a Maria di aver assistito ad una scena sconvolgente: ha visto Marcelo baciare Raquel. Il maggiordomo le confida anche di aver addirittura pensato di licenziarlo; allora, la giovane si offre di andare a parlarne con Teresa. Intanto, finalmente Martina, Curro e Julia mettono le cose in chiaro per riappacificarsi. In un secondo momento, Catalina, sostenuta da Pelayo, rivela a Romulo di essere incinta. Santos, invece, è sempre più convinto che Ricardo abbia a che fare con la dipartita della mamma. Nel frattempo, Lorenzo si scontra con Ayala, determinato a rintracciare Margarita, e Jana si rifiuta di partire con Manuel, non sentendosi ancora pronta a conoscere i suoi amici.

Lunedì 7 luglio 2025

Ricardo prende Pelayo di petto e gli impone di non raccontare ad Alonso di aver aiutato Catalina ad andare a far visita a Romulo. Nel mentre, la marchesina è sempre più fiaccata dalla gravidanza. Dopodiché, il maggiordomo si scontra con Petra, la quale lo sta spingendo ad ammettere di avere a che fare con la morte della moglie. Intanto, Manuel riesce a trionfare nella gara, e Petra si lamenta con Cruz del comportamento irrispettoso del marchesino, che è partito senza preoccuparsi per Romulo, ancora dietro le sbarre ed in pessime condizioni. Maria, invece, sprona Teresa a confessare a Ricardo la verità sulla sua relazione con Marcelo.

Martedì 8 luglio 2025

Lorenzo confessa alla duchessa de Carril di essere al corrente del fatto che Vera sia sua figlia. Poco dopo, il Capitano punta il dito contro Ayala, accusandolo di essersi avvelenato da solo in passato solo per incolpare Martina. Intanto, Alonso e Cruz appaiono molto preoccupati per le bche le famiglie degli amici di Manuel hanno sentito su Jana, e si rendono ancora più conto dell'urgenza d'impedire le nozze tra lui e Jana. Allora, per spronarli ad accettare queste nozze, Manuel annuncia loro che, in cambio, è pronto a rinunciare all'aviazione. Al contempo, il marchesino propone a Burdina una soluzione a dir poco rischiosa per cercare di liberare Romulo. Teresa, invece, confessa a Ricardo che Marcelo è suo fratello, non suo marito. Per finire, Catalina cade, ma, per fortuna, questo incidente non ha conseguenze sulla gravidanza.

Mercoledì 9 luglio 2025

Cruz viene a sapere che stanno circolando delle voci sull'infedeltà di Alonso; Lorenzo, allora, pensa di offrirle il suo appoggio. Intanto, Petra ha un nuovo sconto con Ayala. Dopodiché, Santos rivela alla governante di non riuscire trovare un punto d'incontro con Ricardo. Marcelo, invece, avvisa Teresa: qualcuno ha visto Salvador baciare un'altra ragazza. I due però non si accorgono che Maria sta origliando.

Giovedì 10 luglio 2025

Manuel sta provando a corrompere Burdina: vuole dargli dei soldi, quelli che ha vinto in occasione delle gare di aviazione più quelli ottenuti con la vendita dell'aereo, in cambio della scarcerazione di Romulo. Il marchesino ha il forte timore che le condizioni di salute del maggiordomo, già piuttosto precarie, peggiorino. Il sergente rifiuta, ma, poi, decide di starlo ad ascoltare. Intanto, Marcelo rivela a Maria di aver scoperto che Salvador ha corteggiato una giovane di nome Martita. La poverina, preda dello sconforto, è pronta a mettersi sulle sue tracce per mettere le cose in chiaro.

Venerdì 11 luglio 2025

Cruz sprona a Petra a scoprire il segreto di Ricardo sulla misteriosa morte della moglie, però la governante non riesce ad ottenere granché da Santos. Intanto, Pelayo intima al maggiordomo di non rivelare ad Alonso della visita in carcere di Catalina a Romulo; tuttavia, in seguito all'incidente Ricardo pensa sia il caso di mettere il marchese al corrente di tutto. Così, Alonso rimprovera sia il Conte che la figlia. Dopodiché, Maria si reca a Lujan per svolgere le commissioni, e coglie l'occasione per chiedere notizie su tale Martita. Burdina, invece, decide di rilasciare Romulo, il quale viene riaccolto a La Promessa con grande entusiasmo. Nel frattempo, Ayala ricatta Lorenzo affinché si schieri dalla sua parte.

Sabato 12 luglio 2025

Pelayo confida a Ricardo di aver aiutato Catalina ad affrontare il viaggio per far visita a Romulo in carcere per farle perdere il bambino. Intanto, Marcelo è preoccupato per la reazione che potrebbe avere il maggiordomo appena rientrato a La Promessa quando scoprirà che è in realtà il fratello di Teresa. Maria, invece, chiede ad un prete di darle una consiglio su Salvador, mentre Cruz chiede a Lorenzo d'indagare per scoprire chi stia diffondendo le voci sull'infedeltà di Alonso. Poi, Manuel confida a Jana di aver corrotto Burdina.

