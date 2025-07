La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 7 all'11 luglio 2025: Bahar scopre di essere gravemente malata!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Nuove Puntate de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5, in onda dal 7 all'11 luglio 2025. Ecco le trame.

Vediamo insieme le trame delle nuove puntate de La forza di una donna, la soap turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì in daytime. Ecco le Anticipazioni dettagliate per gli episodi che vedremo in TV dal 7 all'11 luglio 2025.

La forza di una donna, le Anticipazioni delle puntate in onda dal 7 all'11 luglio 2025

Lunedì 7 luglio 2025

Bahar è caduta in depressione dopo aver scoperto il tradimento di Sarp. Infatti, curiosando nel suo telefono, ha trovato dei messaggi il cui contenuto le ha fatto pensare che il marito avesse un'altra donna. Disperata, la poverina fa un viaggio nei ricordi, e ripensa a tutte quelle volte in cui si sarebbe potuta accorgere dell'ambiguità di Sarp. Intanto, Sirin, spietata come sempre, si sta divertendo, tormentando Bahar con delle telefonate anonime.

Martedì 8 luglio 2025

Bahar ha appena ritirato lo stipendio, viene aggredita e derubata. La giovane si reca dalla polizia per sporgere denuncia. Quando torna a casa, Arif, vedendola in difficoltà, decide di aiutarla. Inoltre, l'uomo le offre del denaro. Intanto, Sirin continua a tempestare Bahar di telefonate anonime, e come se non bastasse, si avvicina ad Arif, con la scusa di essere alla ricerca di un appartamento.

Mercoledì 9 luglio 2025

I piccoli Nisan e Doruk, prima di addormentarsi, ripensano a Sarp. Bahar decide di assecondarli, ed i tre iniziano a fantasticare su di una vita fatta di agi. Poi, però, la giovane sottolinea che nessuna ricchezza potrà mai sostituire la bellezza di passare un momento speciale con le persone amate. Il giorno dopo, Bahar si reca da Jale, la quale le fa sapere che è affetta da anemia aplastica; inoltre le spiega che potrebbe aver bisogno di un trapianto di midollo osseo. La poverina vorrebbe confidarsi con Yeliz, che l'anticipa confessandole il tradimento del marito. In un secondo momento, Bersan si presenta a casa di Bahar per nascondere qualcosa nel suo portagioie.

Giovedì 10 luglio 2025

Sirin finge con i genitori di aver dimenticato Sarp, e presenta Levent come suo nuovo fidanzato. Intanto, Bahar appare sempre più rancorosa nei confronti del defunto, certa che lui la tradisse. Enver, invece, ripensa ai nipotini, così cerca di riavvicinarsi a loro. Poi, l'uomo chiede scusa alla protagonista per essere stata assente di recente. Bahar, però, è arrabbiata con Enver, e gli rinfaccia tutte quelle volte in cui ha preferito assecondare la figlia piuttosto che sostenere lei.

Venerdì 11 luglio 2025

Jale prova a convincere Bahar ad iniziare le cure, però lei non ne ha la minima intenzione. I suoi sintomi, tuttavia, peggiorano a vista d'occhio. La dottoressa non sa se parlarne con Hatice ed Enver, ma alla fine, nel corso di una cena, sarà Musa a trovare il coraggio per informare la famiglia. Intanto, Arif mette in guardia Bersan: deve stare lontana da Bahar e dai suoi figlioletti. In seguito, dopo l'ennesimo svenimento davanti ai piccoli Nisan e Doruk, la poverina decide d'intraprendere un percorso di cure.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.10.