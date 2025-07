La forza di una donna Anticipazioni 11 luglio: Nisan e Doruk terrorizzati, Bahar si sente male!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 11 luglio 2025 su Canale 5, ci svelano che Bahar dapprima rifiuta di farsi curare, poi però cambia idea quando si rende conto di quanto Nisan e Doruk siano spaventati...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda l'11 luglio 2025 alle 15:10, Jale prova a convincere Bahar ad iniziare le cure, però lei non ne ha la minima intenzione. I suoi sintomi, tuttavia, peggiorano. La dottoressa non sa se parlarne con Hatice ed Enver, ma alla fine, nel corso di una cena, sarà Musa a trovare il coraggio per informare la famiglia. Intanto, Arif mette in guardia Bersan: deve stare lontana da Bahar e dai suoi figlioletti. Infine, dopo l'ennesimo svenimento davanti ai piccoli Nisan e Doruk, la poverina fa una scelta importante...

La forza di una donna: Bahar rifiuta le cure...

Jale ha dovuto dare una bruttissima notizia a Bahar. La dottoressa ha rivelato alla poverina che c'è un motivo se si sente sempre così stanca e di tanto in tanto arriva persino a perdere i sensi: purtroppo è affetta da una malattia piuttosto grave, ossia anemia aplastica, una rara patologia ematologica in cui il corpo non riesce a produrre cellule del sangue in numero sufficiente. Per evitare che debba sottoporsi ad un delicato intervento di trapianto del midollo osseo, Jale le consiglia caldamente d'iniziare un percorso di cure; Bahar, però, non ne vuole sapere, benché i suoi sintomi diventino sempre più evidenti e preoccupanti...

Jale combattuta... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Jale è molto combattuta. La dottoressa non sa se sia il caso o meno di avvertire Hatice, Enver e Sirin delle condizioni di salute di Bahar. Se da un lato crede che la cosa migliore sarebbe avvisare la famiglia della giovane affinché possa starle accanto, dall'altro è pur sempre vincolata dal segreto professionale. Ci penserà Musa a toglierla dall'impiccio. Quest'ultimo, nel corso della cena, avvisa i coniugi e la loro figlia che Bahar non sta affatto bene; poi, chiarisce loro la situazione, che non è per niente da prendere sotto gamba... Come reagiranno Enver, Hatice e Sirin alla terribile notizia?

Nisan e Doruk hanno paura per Bahar, nelle Anticipazioni dell'Episodio dell'11 luglio 2025 de La forza di una donna

Arif, conscio che Bahar sia finita nel mirino di Bersan, si rende conto dell'urgenza di prendere quest'ultima di petto. L'uomo avvisa Bersan con tono minaccioso che farebbe meglio a stare alla larga della donna e dei suoi figlioletti. Come la prenderà la sua folle ex? Nel mentre, Bahar si sente di nuovo male davanti ai piccoli Nisan e Doruk, i quali si spaventano a morte. Allora, lei inizia a pensare che forse la cosa migliore sia seguire il consiglio di Jale ed intraprendere un percorso di cure: deve stare bene per prendersi cura di Nisan e Doruk, che non possono permettersi di perdere un altro genitore...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 7 all'11 luglio 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.10.