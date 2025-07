Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 7 luglio 2025

Anticipazioni TV

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 luglio 2025 - la rivalità tra RJ e Zende si riaccenderà e sarà solo l’inizio. Luna dovrà calmare i due cugini, che si ritroveranno uno contro l’altro per via delle scelte di Ridge. Zende accuserà lo zio di aver tentennato troppo nel dare l’ok a Finn per operare e RJ difenderà a spada tratta suo padre. I ragazzi si troveranno presto l’uno contro l’altro anche per un’altra ragione e purtroppo ancora una volta a farli scontrare sarà la loro posizione nell’azienda di famiglia... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 7 luglio 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 7 luglio 2025 - Halit confessa ad Ender di aver lavorato ad un progetto e che presto la sorprenderà. Intanto, Alihan affronta Zeynep per sgridarla: non avrebbe dovuto assumere un'assistente senza le giuste competenze solo perché le faceva tenerezza. La giovane si mostra risoluta, ma il suo capo ribadisce che sul posto di lavoro non c'è spazio per i sentimentalismi. In seguito, Ender sta continuando a tramare per incastrare Halit, però quest'ultimo, al corrente del suo piano, ribalta la situazione. Halit costringe la moglie a firmare le carte del divorzio, imponendo condizioni a dir poco dure. Ender è disperata. La sera stessa, l'uomo informa i figli della scelta fatta, poi invita Yildiz fuori a cena, ma lei rifiuta... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

La forza di una donna: Anticipazioni del 7 luglio 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 7 luglio 2025 - Bahar è depressa da quando ha scoperto il tradimento di Sarp. La poverina fa un viaggio nei ricordi, e ripensa a tutte quelle volte in cui si sarebbe potuta accorgere dell'ambiguità del marito. Intanto, Sirin, spietata come sempre, si sta divertendo, tormentando Bahar con delle telefonate anonime... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 7 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 7 luglio 2025 - Marcelo sta continuando a mettersi nei guai e questo porterà Teresa a scontare una pena durissima per colpa sua. Maria consiglierà a Teresa di raccontare ogni cosa a Don Ricardo e a confessargli, con estrema sincerità, il vero rapporto che la lega a Marcelo. Solo così smetterà di rischiare di dover lasciare la tenuta per sempre. Intanto Don Ricardo redarguirà Pelayo per aver portato Catalina in caserma e gli consiglierà di non dire nulla a Don Alonso. il maggiordomo dovrà affrontare ancora una volta il tema spinoso di sua moglie e Petra tornerà a infastidirlo, convinta che lui debba dire la verità a suo figlio, anche se questo significherà confessare un omicidio. Manuel e Jana torneranno molto felici dal loro viaggio ma la governante non si frenerà dal commentare con Cruz quanto sia irrispettoso il comportamento dei due giovani... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

