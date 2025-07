Beautiful Anticipazioni Puntata del 7 luglio 2025: Zende e RJ di nuovo in guerra e Ridge peggiorerà le cose!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le anticipazioni della puntata di Beautiful del 7 luglio 2025 su Canale5. Nella puntata dell'episodio della Soap, tra RJ e Zende si scatenerà di nuovo lo scontro e Ridge è destinato a rovinare tutto tra i due cugini.

La rivalità tra RJ e Zende si riaccenderà e sarà solo l’inizio. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 7 luglio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, Luna dovrà calmare i due cugini, che si ritroveranno uno contro l’altro per via delle scelte di Ridge. Zende accuserà lo zio di aver tentennato troppo nel dare l’ok a Finn per operare e RJ difenderà a spada tratta suo padre. I ragazzi si troveranno presto l’uno contro l’altro anche per un’altra ragione e purtroppo ancora una volta a farli scontrare sarà la loro posizione nell’azienda di famiglia. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 7 luglio 2025: RJ e Zende di nuovo rivali

Eric non si sveglia ma soprattutto le sue condizioni di salute non migliorano. Il Forrester preoccupa tutti moltissimo e anche chi non è in ospedale trema. Luna cerca di consolare RJ, a cui ha dichiarato il suo amore, ma si troverà anche a fermare la dura lite che scoppierà tra lui e Zende. Il figlio di Kristen picchierà duro contro lo zio e lo accuserà di aver tentennato troppo prima di dare l’ok all’operazione. Il giovane insinuerà che se Ridge avesse detto sì prima, probabilmente le cose sarebbero andate molto meglio e magari ora il patriarca starebbe meglio. Le sue parole faranno ovviamente infuriare RJ e tra i due cugini si scatenerà di nuovo una forte lite.

Beautiful: RJ difende a spada tratta Ridge

RJ non gradirà le insinuazioni del cugino e difenderà suo padre, accusando l'altro Forrester di avere sempre una parola meschina contro suo zio. Zende non si lascerà certo accusare dal “bambino d’oro”, il Forrester privilegiato solo perché figlio di Ridge e Brooke e sarà talmente una furia che farà schioccare la lingua senza nessuna remora. Luna cercherà di calmarli ma non riuscirà, purtroppo, nel suo intento. A metterci il carico da 90 sarà Ridge, che arriverà a dare una comunicazione importante a suo figlio.

Zende si sentirà di nuovo escluso, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Zende e RJ sono rivali da tempo. In realtà il nipote di Ridge sente da sempre di essere un Forrester di serie B e questo ben prima che RJ tornasse a casa. Sì perché il giovane ha sempre cercato di ritagliarsi un posto in azienda come stilista di punta ma è sempre stato superato dai suoi cugini, prima da Thomas e poi da Ridge Junior. E se davanti al talento innegabile del figlio di Taylor ha dovuto cedere, davanti a quello di Brooke no, non ci sta. RJ non ha studiato per diventare un designer e ha persino deciso di non dedicarsi alla maison della sua famiglia, almeno non fino a quando Eric non è stato male. Zende si troverà ancora più in difficoltà e la colpa sarà tutta di suo zio Ridge, che si presenterà dal figlio e gli chiederà di finire la collezione del nonno insieme, senza considerare suo nipote, relegato a semplice aiutante.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.