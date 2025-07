La Promessa Anticipazioni 7 luglio 2025: Maria ne è convinta, Teresa e Marcelo devono confessare!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 7 luglio 2025 vedremo Maria spingere Teresa a confessare a Don Ricardo la verità su lei e Marcelo. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rete4.

Marcelo sta continuando a mettersi nei guai e questo porterà Teresa a scontare una pena durissima per colpa sua. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 7 luglio 2025, alle ore 19.40 su Rete4, Maria consiglierà a Teresa di raccontare ogni cosa a Don Ricardo e a confessargli, con estrema sincerità, il vero rapporto che la lega a Marcelo. Solo così smetterà di rischiare di dover lasciare la tenuta per sempre. Intanto Don Ricardo redarguirà Pelayo per aver portato Catalina in caserma e gli consiglierà di non dire nulla a Don Alonso. il maggiordomo dovrà affrontare ancora una volta il tema spinoso di sua moglie e Petra tornerà a infastidirlo, convinta che lui debba dire la verità a suo figlio, anche se questo significherà confessare un omicidio. Manuel e Jana torneranno molto felici dal loro viaggio ma la governante non si frenerà dal commentare con Cruz quanto sia irrispettoso il comportamento dei due giovani. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 7 luglio 2025: Maria consiglia a Teresa di confessare tutto

Don Ricardo è furioso con Marcelo, che ha visto baciare la cameriera Rachel. Il maggiordomo ha comunicato a Maria di avere intenzione di prendere provvedimenti e la ragazza è riuscita a prendere tempo, dicendo al suo superiore di voler parlare personalmente con Teresa per sistemare l’accaduto. La Fernandez farà come detto ma non certo per spifferare un tradimento; la giovane vorrà mettere in guardia la sua amica e, al corrente del vero rapporto che c’è tra Teresa e Marcelo, spingerà l’amica a confessare a Don Ricardo che loro due sono fratelli e non marito e moglie e che, per necessità, hanno dovuto fingere di essere sposati. Ma che farà l’ex compagna di Feliciano, che non ha mai davvero dimenticato il suo amore?

La Promessa Anticipazioni: Petra pungola Don Ricardo

Santos sospetta di suo padre e si è quasi convinto che lui abbia ucciso sua madre. Anche Petra ha l’idea che il maggiordomo possa essere un assassino e tornerà a pungolarlo affinché lui riveli ogni cosa a suo figlio. Ricardo non vorrà però stare a sentire nessuno e sarà restio a parlare di sua moglie nonostante abbia capito che idea si sia fatto di lui il suo “bambino”. Intanto affronterà Pelayo e se la prenderà con lui per aver imprudentemente accompagnato Catalina in prigione da Don Romulo e gli consiglierà di non dirlo a Don Alonso.

Petra si lamenta di Jana e Manuel, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Dopo aver tentennato, Jana ha deciso di seguire Manuel nel suo viaggio e i due torneranno alla tenuta molto felici, anche perché il marchesino avrà vinto la gara. L’evidente felicità dei due darà molto fastidio a Petra. La governante criticherà aspramente il comportamento dei due ragazzi e lo farà anche davanti a Cruz, con cui si lamenterà dell’impudenza dell’ex cameriera e dell’atteggiamento irrispettoso anche del marchesino. Intanto Catalina comincerà a sentire sempre più spesso i fastidi della gravidanza.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.