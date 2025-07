La forza di una donna Anticipazioni 7 luglio 2025: Sirin si diverte a tormentare Bahar! Ecco come...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 7 luglio 2025 su Canale 5, ci svelano che Sirin continua a tempestare Bahar di chiamate anonime per darle il tormento...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 7 luglio 2025 alle 15:10, Bahar è depressa da quando ha scoperto il tradimento di Sarp. La poverina fa un viaggio nei ricordi, e ripensa a tutte quelle volte in cui si sarebbe potuta accorgere dell'ambiguità del marito. Intanto, Sirin, spietata come sempre, si sta divertendo, tormentando Bahar con delle telefonate anonime...

La forza di una donna: Bahar legge i messaggi sul telefono di Sarp...

Bahar è entrata in possesso del telefono di Sarp, ma all'inizio ha deciso di non curiosare tra i suoi messaggi: era determinata a rispettare la sua privacy, come ha sempre fatto quando lui era ancora in vita. Tuttavia, Yeliz le ha caldamente suggerito di ripensarci, perché avrebbe potuto scoprire qualcosa di molto interessante in merito alla sua morte. Ragionando sul fatto che l'amica potesse averle dato un giusto consiglio, si è messa a leggere gli sms contenuti nel cellulare, e si è imbattuta in qualcosa che mai e poi mai avrebbe mai immaginato di poter trovare...

Sarp aveva un'amante... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Bahar ha letto i messaggi sul telefono di Sarp e ha dato in escandescenza. La giovane ha avuto una reazione spropositata, tanto che Ceyda, allarmata delle grida disumane, si è affrettata ad andare a bussarle alla porte per accertarsi che non stesse accadendo niente di grave. Bahar, sotto shock, l'ha mandata via in malo modo. Ma che cosa avrà trovato di tanto sconvolgente nel cellulare del defunto marito? Purtroppo, gli sms in questione lasciano poco spazio a dubbi: sembrerebbe proprio che Sarp avesse una relazione extra-coniugale...

Sirin tormenta Bahar, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 7 luglio 2025 de La forza di una donna

Bahar, convinta di essere entrata in possesso delle prove del tradimento di Sarp, è caduta in depressione. La poverina è distrutta, e non sa che ripercorrere a mente tutti quei momenti trascorsi in sua compagnia in cui si sarebbe dovuta rendere conto della sua ambiguità. Per Bahar non ci sono dubbi: il compianto consorte aveva un'amante. Ma di chi si tratta? Questa domanda la tormenta, così come le chiamate anonime che continua a ricevere. La giovane non lo sa, ma dall'altra parte della "cornetta" c'è Sirin, che si sta divertendo ad assillarla...

