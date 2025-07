Forbidden Fruit Anticipazioni 7 luglio 2025: Ender distrutta, Halit le toglie tutto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 7 luglio 2025 su Canale 5 rivelano che Halit costringe Ender a firmare le carte del divorzio, imponendo delle condizioni durissime!

Le anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit sono scoppiettanti. Nell'episodio in onda il 7 luglio 2025 alle 14:10, Halit confessa ad Ender di aver lavorato ad un progetto e che presto la sorprenderà. Intanto, Alihan affronta Zeynep per sgridarla: non avrebbe dovuto assumere un'assistente senza le giuste competenze solo perché le faceva tenerezza. La giovane si mostra risoluta, ma il suo capo ribadisce che sul posto di lavoro non c'è spazio per i sentimentalismi. In seguito, Ender sta continuando a tramare per incastrare Halit, però quest'ultimo, al corrente del suo piano, ribalta la situazione. Halit costringe la moglie a firmare le carte del divorzio, imponendo condizioni a dir poco dure. Ender è disperata. La sera stessa, l'uomo informa i figli della scelta fatta, poi invita Yildiz fuori a cena, ma lei rifiuta...

Forbidden Fruit: Halit pronto a sorprendere Ender...

Yildiz ha confessato ad Halit il diabolico piano di Ender. Per capire se la cameriera gli stesse dicendo la verità, l'uomo ha deciso di far pedinare la moglie e di mettere sotto controllo il suo telefono; così, ha scoperto che Ender intrattiene una relazione clandestina con il chirurgo estetico Sinan. A questo punto, mentre la donna non sospetta di niente, Halit inizia ad preparare la sua contromossa. Ora, quest'ultimo confida ad Ender che ha lavorato tutta la notte ad un progetto segreto, e che molto presto le farà una bella sorpresa...

Alihan sgrida Zeynep... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Alihan sta per prendere di petto Zeynep, e l'affronterà a brutto muso. Il giovane, non potendo accettare la decisione presa dalla dipendente, si vede costretto a rimproverarla. Alihan sgrida Zeynep, ritenendo che non avrebbe dovuto assumere un'assistente senza le giuste competenze soltanto perché mossa a compassione. La mora si mostra risoluta, sostenendo di essere certa di aver fatto la scelta più giusta, mentre il suo capo ribadisce con vigore che sul posto di lavoro non può esserci spazio per i sentimentalismi...

Halit costringe Ender a divorziare, nelle Anticipazioni della puntata del 7 luglio 2025 di Forbidden Fruit

Ender è determinata come non mai a portare avanti il suo diabolico piano per incastrare Halit, non sapendo che quest'ultimo, al corrente di tutto, sta per ribaltare la situazione. Halit, in possesso delle prove del tradimento della consorte, la costringe a firmare le carte del divorzio, per giunta imponendole delle condizioni molto dure: dovrà lasciare la villa, non potrà più vedere quando vorrà il loro figlio, Erim, e dovrà rinunciare alle sue carte di credito. Ender è in preda alla disperazione. Quella sera stessa, l'imprenditore informa ai figli della novità, accolta con entusiasmo da Zehra e sgomento da Erim. Dopodiché, Halit invita Yildiz a cena fuori, ma quest'ultima non accetta, decisa a seguire il suggerimento della sua amica Sengul: dovrà farlo cadere ai suoi piedi mostrandosi sfuggente...

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.