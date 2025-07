Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 28 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 luglio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 28 luglio 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito prima alle 15.45 e poi alle 17:15 incontreremo due madri coraggiose, prima Farah poi Bahar. . Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 luglio 2025

la faccenda di Xander ed Emma Barber non lascia per nulla tranquilla Steffy. La Forrester è molto tesa e spera che suo fratello esca pulito da questa situazione ma per aiutarlo dovrà fare due cose molto importanti. Alla figlia di Ridge sarà ancora più chiaro cosa debba fare per aiutare il suo fratellone a non finire di nuovo nei guai. Prima di tutto dovrà convincere Finn a smetterla di incontrare Xander e di tormentare Thomas o peggio Hope con questa storia, poi dovrà confrontarsi direttamente con il designer per capire, una volta per tutte, cosa è successo quella terribile notte in cui la Barber ha perso la vita. La giovane vorrà avere la versione dei fatti esatta per poter continuare a sostenere la sua famiglia e non farla crollare miseramente come purtroppo è già successo...

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 28 luglio 2025

Yildiz si stabilisce a casa di Halit. Così, inizia la sua nuova vita, al fianco dell'uomo ed affiancata da Rebbiye, una consulente d'immagine incaricata di trasformarla in una vera e propria signora. D'altra parte, Ender non è disposta a renderle le cose semplici. La donna si è temporaneamente trasferita nella stessa villa per poter stare accanto ad Erim, che è stato da poco dimesso dall'ospedale, dove era stato ricoverato a causa della sua depressione. Ender pensa che ogni momento sia buono per mettere la sua rivale in difficoltà, tanto che spesso e volentieri Halit si vede costretto ad intervenire. Allora, per non destare sospetti e non far irritare l'ex marito, la mora comincia ad utilizzare delle tattiche più sottili, ad esempio sabotando una loro serata romantica. In seguito, Zeynep appare infastidita dalla vicinanza con Alihan in ufficio, e prova a farsi licenziare; lui, però, non demorde...

Io Sono Farah: Che cosa accadrà oggi, 28 luglio 2025

conosceremo Farah e scopriremo il suo passato, così come il perché della sua fuga e della sua scelta di arrivare a Istabul. Farah avrà con sé il suo piccolo Kerim, malato e affetto da una malattia rara, che deve rimanere isolato e non può avere contatti con il mondo esterno se non sterilizzato. La giovane donna è laureata in medicina ma essendo clandestina non potrà trovare un lavoro nel settore medico; dovrà quindi accontentarsi di fare la donna delle pulizie in un locale gestito da criminali. È là che assisterà a un omicidio e per salvarsi dovrà aiutare i balordi a ripulire tutto. Ma dovrà anche occuparsi di Kerim, che di nascosto porterà in ospedale e farà visitare da un medico, che sembrerà aver trovato un persona compatibile a donare il midollo al suo bambino...

La forza di una donna: Anticipazioni del 28 luglio 2025

Sirin pretende che Enver torni a casa. Per centrare il suo obiettivo, la ragazza mette in atto uno dei suoi diabolici piani. Infatti, Hatice riceve una chiamata allarmante da parte di una persona che si presenta come lo psicologo di Sirin. Intanto, Bahar, al verde, chiede aiuto al patrigno. Enver vorrebbe aiutarla, ma potrebbe non esserne in grado. Dopodiché, Bahar si aggrava, e, pensando ai figlioletti, s'incupisce. Infine, Enver litiga con Hatice e Sirin, e così si trasferisce in pianta stabile dalla figliastra. Jale e Musa, invece, sono pronti a divorziare...

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 28 luglio 2025

la cattiveria di Don Lorenzo tornerà a minacciare Curro e tutto questo per colpa di José Juan. Il Capitano cercherà di convincere suo figlio a sposare Julia e per farlo arriverà a ricattarlo moralmente. Il baronetto, già tormentato dai sensi di colpa, sarà ancora più in difficoltà. Intanto Manuel farà sapere a Cruz di avere intenzione di prestare a Jana gli abiti di Leonor. La marchesa ne sarà inorridita e prenderà l'iniziativa personalmente: sarà lei a scegliere i vestiti della futura erede del marchesato. La nobile dovrà però anche gestire un'altra faccenda spinosa, ovvero le voci che circolano sull'infedeltà di suo marito. Per evitare che queste continuino, si presenterà a una festa insieme al consorte e davanti ai Duchi de Los Infantes, che pare cerchino la loro vendetta...

