La forza di una donna Anticipazioni 28 luglio 2025: Sirin sta per suicidarsi?

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 28 luglio 2025 su Canale 5, ci svelano che il sedicente psicologo di Sirin avvisa Hatice che le possibilità che la figlia si suicidi sono alte...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 luglio 2025 attorno alle 17:15, Sirin pretende che Enver torni a casa. Per centrare il suo obiettivo, la ragazza mette in atto uno dei suoi diabolici piani. Infatti, Hatice riceve una chiamata allarmante da parte di una persona che si presenta come lo psicologo di Sirin. Intanto, Bahar, al verde, chiede aiuto al patrigno. Enver vorrebbe aiutarla, ma potrebbe non esserne in grado. Dopodiché, Bahar si aggrava, e, pensando ai figlioletti, s'incupisce. Infine, Enver litiga con Hatice e Sirin, e così si trasferisce in pianta stabile dalla figliastra. Jale e Musa, invece, sono pronti a divorziare...

La forza di una donna: Sirin tenterà il suicidio?

Scoperto che Sirin aveva spinto la piccola Nisan ad origliare una conversazione tra adulti solo per farla soffrire, Enver ha deciso di andare via di casa: non ne poteva davvero più della cattiveria della figlia. Sirin, però, non resterà a guardare mentre il padre l'abbandona, per giunta per andare a stare con Bahar. Allora, la perfida riccia mette in atto uno dei suoi diabolici piani. Hatice riceve un'allarmante telefonata da parte di un uomo che le si presenta come lo psicologo di Sirin e le fa sapere che quest'ultima potrebbe suicidarsi da un momento all'altro; dunque, è necessario che lei ed Enver le stiano accanto per tenerla d'occhio. Intanto, Bahar, le cui condizioni economiche non fanno che peggiorare, si veder costretta a rivolgersi al patrigno, che, ovviamente, non le nega il suo aiuto. Peccato che quando si recherà alla banca, Enver riceverà una sorpresa a dir poco spiacevole...

Bahar in apprensione... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Bahar non ha più un soldo, e le sue condizioni di salute non fanno che peggiorare a vista d'occhio. Purtroppo, sembra che la rara malattia da cui è affetta, l'anemia aplastica, stia avendo la meglio. Nonostante non si senta per niente bene, la poverina continua a mostrarsi sorridente e forte come non mai, specialmente per non far preoccupare i piccoli Nisan e Doruk. Tuttavia, il suo umore sta per cambiare drasticamente. Bahar sta riflettendo sulle conseguenze che il suo stato attuale hanno ed avranno non tanto su di lei quanto su tutti i suoi cari, in primis gli adorati figlioletti...

Jale e Musa divorziano, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 28 luglio 2025 de La forza di una donna

Enver sta per avere una discussione piuttosto accesa con Hatice e Sirin. L'uomo non riesce proprio a tollerare la malvagità dirompente dalla figlia e, deluso, decide di trasferirsi in pianta stabile a casa di Bahar, tanto che si porta dietro persino gli attrezzi del mestiere. Poi, sua moglie lo sorprende, andando a trovare la primogenita. Infatti, Hatice, incurante della contrarietà di Sirin, raggiunge Bahar per passare un po' di tempo con lei e con Nisan e Doruk, di cui, incredibilmente, sente molto la mancanza. Come reagirà la riccia nel momento in cui lo verrà a sapere? Nel mentre, Jale e Musa hanno un importante annuncio da fare: hanno stabilito di comune accordo di voler procedere con il divorzio...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:15.