La Promessa Anticipazioni 28 luglio 2025: Don Lorenzo all'attacco per incastrare Curro!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 28 luglio 2025 su Rete4 Don Lorenzo vuole che Curro sposi Julia a ogni costo. Il Capitano vuole incastrare il fratello di Jana... Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

La cattiveria di Don Lorenzo tornerà a minacciare Curro e tutto questo per colpa di José Juan. Nella puntata de La Promessa in onda il 28 luglio 2025, alle ore 19.40 su Rete4, il Capitano cercherà di convincere suo figlio a sposare Julia e per farlo arriverà a ricattarlo moralmente. Il baronetto, già tormentato dai sensi di colpa, sarà ancora più in difficoltà. Intanto Manuel farà sapere a Cruz di avere intenzione di prestare a Jana gli abiti di Leonor. La marchesa ne sarà inorridita e prenderà l’iniziativa personalmente: sarà lei a scegliere i vestiti della futura erede del marchesato. La nobile dovrà però anche gestire un’altra faccenda spinosa, ovvero le voci che circolano sull’infedeltà di suo marito. Per evitare che queste continuino, si presenterà a una festa insieme al consorte e davanti ai Duchi de Los Infantes, che pare cerchino la loro vendetta. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 29 luglio 2025: Lorenzo gioca sporco e mette Curro in difficoltà

Immaginavamo sarebbe successo sin da quando abbiamo visto José Juan parlare con Don Lorenzo. Il fratello di Paco non ha intenzione di lasciare la tenuta e le terre dei Lujàn se non avrà convinto anzi costretto Curro a sposare Julia per riparare ai danni subiti sia dalla sua famiglia che da quella della ragazza. Il nuovo arrivato ha già messo il baronetto in difficoltà ma a mettergli il carico da novanta ci penserà suo padre.

Sì perché il Capitano coglierà l’occasione di rovinare il figlio – in realtà nemmeno lontanamente imparentato con lui – con delle nozze che potrebbero rendere il baronetto infelice e schiavo della sua stessa vita. Il De La Mata cercherà in ogni modo di convincere Curro a legarsi a Julia e per ottenere un successo farà leva sui suoi sensi di colpa, particolarmente spiccati, e lo ricatterà moralmente. Una malvagia aura aleggerà intorno al fratello di Jana… ma anche intorno all’ex cameriera.

La Promessa: Cruz prende l’iniziativa, si occuperà lei di Jana

Jana ha fatto infuriare Cruz e i tentativi di Manuel di aiutare la fidanzata si riveleranno molto più dannosi che altro. Il marchese tornerà a voler prestare gli abiti di Leonor alla sua compagna, quelli rimasti nella sua camera dopo la partenza. L’idea non piacerà per nulla alla marchesa, che farà il diavolo a quattro per impedire che tutto questo succeda. In preda all’ira, Cruz rivelerà di aver deciso di occuparsi personalmente degli abiti della donna che suo figlio, l’erede del marchesato, presto sposerà. Sarà lei a scegliere per la prossima marchesa de Lujàn e nessuno dovrà mettere bocca sulle sue decisioni.

Cruz contro tutti, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Cruz non solo non permetterà che Jana indossi gli abiti di Leonor e farà sì che la ragazza ne abbia dei suoi ma cercherà di fermare le voci che circolano sull’infedeltà di Don Alonso. La marchesa è più che mai convinta che a metterle in giro siano stati i duchi De Los Infantes per vendicarsi di loro. Per questo motivo coglierà l’occasione di prendersi lei la sua rivincita presentandosi a una festa, dove ci saranno anche i genitori di Jimena. Ovviamente lo farà in compagnia anzi a braccetto con suo marito, mostrandosi una coppia felice e innamorata.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 27 luglio al 2 agosto 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.