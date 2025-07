La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 28 luglio al 1° agosto 2025: Bahar smaschera Sirin e le due si picchiano!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Nuove Puntate de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5, in onda dal 28 luglio al 1° agosto 2025. Ecco le trame.

Vediamo insieme le trame delle nuove puntate de La forza di una donna, la soap turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì in daytime. Ecco le Anticipazioni dettagliate per gli episodi che vedremo in TV dal 28 luglio al 1° agosto 2025.

La forza di una donna, le Anticipazioni delle puntate in onda dal 28 luglio al 1° agosto 2025

Lunedì 28 luglio 2025

Sirin vuole che Enver torni a casa. Per riuscire nel suo intento, la giovane tenta di mettere in atto uno dei suoi folli piani. Hatice viene chiamata da un uomo che si presenta come lo psicologo di Sirin e che le fa sapere che quest'ultima è a rischio suicidio. Intanto, Bahar, rimasta senza un soldo, chiede aiuto al patrigno. Enver accetta di buon grado di darle una mano, ma una volta giunto in banca fa una scoperta sconcertante. In seguito, Bahar sta sempre peggio, benché continui a mostrarsi con il sorriso. Riflettendoci, la poverina inizia ad abbattersi, pensando che la sua malattia rappresenterà un problema per sé e per i suoi cari, in primis i figlioletti. Per finire, Enver ha una discussione con Hatice e Sirin, e così si trasferisce in pianta stabile dalla figliastra. La donna, inoltre, va a trovare Bahar per stare con lei ed i nipotini, nonostante la contrarietà della riccia. Jale e Musa, invece, annunciano il loro imminente divorzio.

Martedì 29 luglio 2025

Arif organizza un picnic con Bahar, Nisan e Doruk. Poi, si uniscono a loro anche Enver, Yeliz e Ceyda. Sono tutti molto felici, ma improvvisamente si presenta Hikmet, che cattura l'attenzione dell'amica della protagonista; la bionda s'ingelosisce. Tuttavia, Ceyda sta per ricevere una bellissima notizia: il figlioletto, Arda, potrà stare con lei per un mese intero. Successivamente, ritroviamo Sarp, che ora si fa chiamare Alp. L'uomo sta festeggiando il primo compleanno dei due gemelli che ha avuto con la nuova moglie, Piril. Quest'ultima, però, riceve una notizia scioccante: suo padre Suat le fa sapere di aver scoperto che Bahar ed i figlioletti sono vivi. Intanto, Ceyda è impaziente di riabbracciare il suo bambino, ma, purtroppo, le cose potrebbe andare diversamente da come sperava. Infine, Piril viene a sapere che Julide, mamma di "Alp", è ospite di Suat, che nel mentre cerca di impedirle di rivelare al marito che Bahar non è morta come credevano. Nel frattempo, Hatice scopre che Sirin minaccia di non donare il midollo alla sorellastra.

Mercoledì 30 luglio 2025

Sarp e Piril discutono su Bahar, Nisan e Doruk. Intanto, Jale e Musa sembrano divertirsi insieme, mentre Ceyda è distrutta per la mancanza del piccolo Arda, tanto che si ubriaca al locale e rischia di finire nei guai; per fortuna, Hikmet accorre in suo aiuto. In un secondo momento, Bahar vede Arif uscire dal palazzo di Bersan ed inizia a farsi qualche domanda. Dopodiché, la protagonista viene a sapere che Enver fosse al corrente della relazione clandestina tra Sirin e Sarp, e non la prende molto bene. Furiosa, Bahar va a prendere di petto la sorellastra. Per finire, Bahar raggiunge casa di Hatice per affrontare Sirin, però non la trova. Piril, invece, prova a convincere "Alp" a trasferirsi in America. Al contempo, lui continua a pensare alla sua vita precedente insieme alla prima moglie.

Giovedì 31 luglio 2025

Yeliz è addolorata per la discussione con Bahar e trova conforto in Ceyda. Intanto, Arif accoglie Enver a casa sua, e durante una cena gli confessa di essersi innamorato della sua figliastra. Seyfullah, invece, minaccia Hikmet: deve stare lontano da Ceyda. Nel mentre, la figlia, Umran, inizia a sospettare che lui abbia acquistato il night club proprio per la sua amante. Successivamente, Bahar, certa che Sarp sia vivo, cerca Julide: vorrebbe affidare alla suocera Nisan e Doruk, nel caso in cui morisse a causa della sua malattia. Inoltre, la poverina cerca anche Sirin, che si è nascosta a casa di Jale e Musa. Quando la trova, le due hanno uno scontro molto acceso. Infine, Nisan e Doruk sorprendono Bahar, però si preoccupano notando il graffio che ha sulla guancia; la ragazza mente, ripensando tristemente allo scontro che ha avuto con Sirin poco prima. Nel frattempo, Piril riceve le foto di Bahar con i figlioletti, ma decide di non farle vedere ad "Alp".

Venerdì 1° agosto 2025

Arif prova a parlare con Bahar, che però non vuole ascoltarlo: nutre troppo risentimento nei suoi riguardi, di Enver e di Yeliz. Intanto, Suat rimprovera Piril per essersi avvicinata troppo alla "rivale in amore". Ceyda, invece, è furiosa con Sirin per aver colpito Bahar. La bionda si rivolge a Yeliz, con la quale si reca a casa di Hatice per dare una bella lezione alla riccia; Sirin chiama aiuto e Yeliz finisce dietro le sbarre. In seguito, Ceyda torna a casa e trova Hikmet ad attenderla. Con la scusa di un caffè, lei avvisa Seyfullah, che corre da loro con i suoi uomini. Hikmet, in preda al panico cerca di buttare Ceyda dalla finestra. Arriva la polizia che la salva, ma l'ammanetta. Infine, mentre Piril continua ad indagare su Bahar, Hatice parla con il medico e scopre la verità sulla gravità della malattia da cui è affetta la figlia. Nel frattempo, finalmente Ceyda e Yeliz vengono rilasciate, anche se il marito di quest'ultima le chiede il divorzio. Yeliz è distrutta.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.45.