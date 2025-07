Io Sono Farah Anticipazioni dal 28 luglio al 1° agosto 2025: La vita di Farah si complica, ha assistito a un omicidio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le trame e le anticipazioni delle puntate della nuova dizi turca onda nel daytime di Canale5 dal 28 luglio al 1° agosto 2025.

È arrivata a sorpresa la nuova dizi turca Io Sono Farah. Annunciata inizialmente per la prima serata di Canale5, la serie con Demet Özdemir guadagna il daytime di Mediaset in forma di Soap Opera e si colloca da oggi, 28 luglio 2025, tra Forbidden Fruit e La Forza di una Donna per un pomeriggio ancora più ricco di avventure e storie di donne forti e decise a cambiare il loro futuro. L’appuntamento è per le ore 15.45 dal lunedì al venerdì con un doppio episodio; la Soap dovrebbe farci compagnia per tutto il resto dell’estate. Ma scopriamo cosa succederà nella sua prima settimana di programmazione, ovvero da lunedì 28 luglio a venerdì 1° agosto 2025.

Io Sono Farah, Anticipazioni dal 28 luglio al 1° agosto 2025

Lunedì 28 luglio 2025

Farah è arrivata a Istanbul come clandestina e per questo motivo, nonostante la sua laurea in medicina, fatica a trovare lavoro. Lo trova finalmente come addetta delle pulizie in un locale gestito dalla malavita. Purtroppo si trova molto presto invischiata in una faccenda molto più grande di lei. Mentre è di turno, assiste a un omicidio e i criminali colpevoli vogliono farla fuori. La ragazza si salva promettendo loro di tenere la bocca chiusa e di ripulire la macchia immediatamente. Ma Farah ha anche un’altra faccenda di cui occuparsi. Suo figlio Kerim è malato e ha una malattia rara. La donna è costretta a portarlo in ospedale di nascosto e il dottore a cui si è rivolta ha qualcosa di importante da dirle.

Martedì 29 luglio 2025

L’immunologo a cui Farah si è rivolta le rivela di aver probabilmente trovato un donatore di midollo per suo figlio. La felicità della donna è tanta ma non sa come fare con il resto delle cure mediche, visto che vive in clandestinità. Intanto Semiha, la madre di Alperen, si presenta a casa di Orhan e accusa Mehmet di non aver fatto nulla per proteggere suo figlio.

Mercoledì 30 luglio 2025

Farah cerca di fuggire dal paese per liberarsi dal terribile impiccio in cui si è trovata. Durante il viaggio subisce il furto di un oggetto molto importante per lei. Decide quindi di affrontare l’uomo che glielo ha sottratto. Intanto Orhan e Mehmet sono sulle sue tracce e trovano una pista che li riconduce a Farah.

Giovedì 31 luglio 2025

Le ricerche di Farah continuano e Orhan e Mehmet hanno trovato una pista all’ospedale in cui la donna si era occupata di Ali Galip. Farah è costretta a tornare a casa e chiede a Kerim di non dire nulla a Gonul e di non rivelargli dove hanno passato la notte. Intanto Ali Galip sta meglio ma è ancora costretto a letto.

Venerdì 1° agosto 2025

Tahir ordina a Farah di pulire le finestre di un appartamento a un piano molto alto. Mentre la ragazza sta pulendo, il criminale la fa inciampare e lei rischia di cadere nel vuoto. Scongiurata questa tragedia, Farah si precipita in ospedale e spera che le condizioni di Kerimsah migliorino. Intanto Mehmet e Ilyas stringono il cerchio sulla ditta di pulizie.

Io Sono Farah va in onda nel daytime di Canale 5 dal lunedì al venerdì.