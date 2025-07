La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia

Anticipazioni TV

Vediamo cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella quarta settimana di luglio 2025. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap in onda dal 27 luglio al al 2 agosto 2025.

La Promessa continua ad appassionarci e lo fa anche dal 27 luglio al al 2 agosto 2025 con una settimana ricca di cambiamenti, alleanze, intrighi e furti. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap leggendo le anticipazioni, puntata per puntata. Ricordiamo che l'appuntamento è dal lunedì alla domenica, alle ore 19.40 circa su Rete4.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 27 luglio al al 2 agosto 2025

Domenica 27 luglio 2025

Jana fatica ad abituarsi alla nuova vita nel piano nobile e per ben due volte ha rifiutato di sedersi alla stessa tavola dei marchesi. Cruz è furiosa e non sopporterà a lungo questo comportamento, non dopo aver organizzato una festa degna di una regina, per accogliere la fidanzata di suo figlio. La marchesa potrebbe decidere di vendicarsi e Manuel, certo che sua madre non perderà occasione di farla pagare all'ex cameriera, dovrà correre ai ripari. Intanto Curro continuerà a domandarsi se sia il caso o meno di sposare Julia e riparare così al torto subito dalla famiglia della ragazza e da quella di Paco, come vuole José Juan.

Lunedì 28 luglio 2025

Manuel vorrebbe far indossare a Jana gli abiti di Leonor ma Cruz si infuria, e si popone di per prendersi cura del guardaroba della ragazza. Lorenzo vuole che Curro accetti la proposta di José Juan di sposare Julia, e così lo spinge fino al limite. La situazione tra i Marchesi e i Duchi de Los Infantes si fa più difficile, ma Cruz non sembra intenzionata a cedere. La donna decide di partecipare a una festa per dimostrare la forza del suo rapporto con Alonso, nonostante le voci diffuse dai Duchi su un rapporto sentimentale con Maria Antonia.

Martedì 29 luglio 2025

Petra è sempre più dura nei confronti di Marcelo e credendolo marito di Teresa, lo ricatta sul tema infedeltà, poi trova un altro movente: il crocifisso mancante. Pelayo e Catalina non hanno più dubbi sulle nozze, la cui data è più vicina che mai.

Mercoledì 30 luglio 2025

Alonso si rifiuta di andare con Cruz alla festa per non incontrare i duchi de Los Infantes mentre Jana non riesce ad integrarsi con i nobili e trova ogni scusa per andare dalle sue vecchie amiche. Cruz, tuttavia, ha ordinato a Petra di controllarla per tenerla lontano dalla servitù, una mossa che fa parte del suo piano. Nel frattempo, Teresa prende le misure a Jana per dei vestiti che Cruz le farà confezionare

Giovedì 31 luglio 2025

Mentre Cruz organizza una cena di benvenuto per Jana, Samuel confessa a Maria di aver rubato il crocifisso. Le nozze di Catalina e Pelayo sono vicine e i due si sposeranno nella cappella della tenuta, mentre Samuel celebrerà il matrimonio. Nel frattempo, Martina si scontra di nuovo con Ayala mentre Marcelo si lamenta con Ricardo del comportamento di Petra e confessa a Teresa di voler andare in Portogallo. Curro rivela a Martina che non può rifiutarsi di sposare Julia, mentre Rómulo viene assunto.

Venerdì 1° agosto 2025

Jana si assenta continuamente dai pasti di famiglia costringendo Cruz a organizzare una nuova cena di benvenuto per obbligare la ragazza a partecipare. Nel frattempo, Manuel incoraggia il padre ad accompagnare la madre alla festa dei Duchi de Urbizu. Curro sembra essere favorevole al matrimonio con Julia, ma Alonso cerca di dissuaderlo. I preparativi per le nozze tra Catalina e il conte Pelayo, e la coppia fa una donazione a Padre Samuel per riservare la data del matrimonio.

Sabato 2 agosto 2025

Il sacerdote restituisce a Don Ricardo il crocifisso perduto, ma Maria lo accusa di essere il ladro mentre Teresa riferisce a Marcelo di aver preso la decisione di restare a La Promessa. Martina mette alla prova il conte de Ayala, ponendogli domande sui suoi rapporti con la servitù. Tutta la famiglia è riunita a tavola per la cena in onore di Jana, che però è a disagio e se ne va.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.