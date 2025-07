Io Sono Farah da lunedì 28 luglio 2025 nel daytime di Canale5: ecco le anticipazioni

Anticipazioni TV

Grandi cambiamenti in questa estate 2025, particolarissima per i palinsesti televisivi. Da lunedì 28 luglio 2025 arriva Io Sono Farah, con una novità rispetto alle attese. La dizi con Demet Özdemir arriva nel daytime di Canale5 e si posiziona tra Forbidden Fruit e La Forza di Una Donna, precisamente alle ore 15.45. Scopriamo insieme la trama della serie/soap e le anticipazioni del primo appuntamento.

Grandi novità nel palinsesto di Canale5, arriva Io Sono Farah

Sono settimane intense quelle che stiamo vivendo in questo luglio 2025. Sono tanti i cambiamenti di programmazione a cui stiamo assistendo sia sulla Rai che su Mediaset e Canale5 ci ha riservato delle novità molto importanti, con novità che – con ogni probabilità – subiranno nuovi cambi in autunno, con il ritorno dei programmi di Maria De Filippi.

Su Canale5, in questa estate che ormai volge al termine, sono arrivate due nuove dizi turche, una più drammatica dell’altra ma anche una più appassionante dell’altra. Stiamo parlando di Forbidden Fruit e de La Forza di Una Donna, che ha conquistato il pubblico con la tragica storia di Bahar, che presto scoprirà delle verità che mai avrebbe immaginato. Ma le sorprese non sono finite qui. E no perché venerdì scorso, 25 luglio 2025, è arrivata la comunicazione ufficiale dell’arrivo di un nuovo appuntamento, attesissimo per la verità. Dal 28 luglio 2025, nel daytime della rete ammiraglia del Biscione farà il suo debutto televisivo italiano, Io Sono Farah, una serie molto amata dal pubblico turco.

Io Sono Farah, la dizi arriva nel daytime di Canale5 e non più in prima serata

Io Sono Farah arriva un po’ a sorpresa. La serie era sì prevista nell’estate 2025 ma in realtà era stata pensata per essere un appuntamento serale e quindi l’attendevamo nel primetime di Canale5. Invece ci farà compagnia nel pomeriggio e si inserirà tra Forbidden Fruit e La Forza di Una Donna. Per la verità ci chiedevamo da qualche giorno se la lunga maratona dedicata alle sorelle Ylmaz e quella dedicata invece a Bahar e ai suoi dolcissimi figli, sarebbe durata a lungo. Vi sarete sicuramente accorti che i film TV inizialmente in guida TV sono stati sostituiti da lunghi appuntamenti con le Soap e dal 28 luglio 2025 questi verranno ridotti e arriverà invece, come detto prima, Io Sono Farah. Siamo molto curiosi di vedere Demet Özdemir, protagonista di DayDreamer, e di My Home My Destiny, nei panni di una donna coraggiosa, una fuggiasca alla ricerca di riscatto ma anche di salvezza per lei e suo figlio.

I Sono Farah ecco la trama della Soap e le anticipazioni della prima puntata

La trama di Io Sono Farah

Io Sono Farah, il cui nome originale è Adım Farah, è l’adattamento della serie argentina La chica que limpia. Farah è una donna coraggiosa, una fuggiasca anzi una clandestina. Dopo essere fuggita dall’Iran, incinta, emigra a Istanbul con suo figlio Kerim. Il piccolo ha sei anni e purtroppo deve vivere isolato, in un ambiente sterile, per via di una malattia rara che ne ha compromesso il sistema immunitario. Farah è laureata in medicina ma la sua condizione di clandestinità la obbliga a lavorare in nero, come addetta alle pulizie di un locale gestito da malavitosi. Durante uno dei suoi turni assiste a un omicidio. Kaan Akingi, uno dei criminali più potenti, uccide un ragazzo e lei è la testimone della scena. Per cercare di non farsi uccidere si offre di pulire la macchia.

La sua vita, da quel momento, cambia per sempre. Costretta al silenzio per proteggere il suo bambino e per trovare i soldi per offrirgli una cura, Farah sarà pronta a sacrificarsi ma forse qualcuno, che mai si sarebbe immaginato, prenderà a cuore la sua faccenda.

Le anticipazioni della prima puntata di Io Sono Farah

Io sono Farah fa il suo debutto in Italia il 28 luglio 2025, alle ore 15.45 su Canale5. Andranno in onda due episodi nei quali conosceremo Farah e scopriremo il suo passato, così come il perché della sua fuga e della sua scelta di arrivare a Istabul. Farah avrà con sé il suo piccolo Kerim, malato e affetto da una malattia rara, che deve rimanere isolato e non può avere contatti con il mondo esterno se non sterilizzato. La giovane donna è laureata in medicina ma essendo clandestina non potrà trovare un lavoro nel settore medico; dovrà quindi accontentarsi di fare la donna delle pulizie in un locale gestito da criminali. È là che assisterà a un omicidio e per salvarsi dovrà aiutare i balordi a ripulire tutto. Ma dovrà anche occuparsi di Kerim, che di nascosto porterà in ospedale e farà visitare da un medico, che sembrerà aver trovato un persona compatibile a donare il midollo al suo bambino.

Scopri le anticipazioni settimanali di Io Sono Farah dal 28 luglio al 1° agosto 2025

Io Sono Farah va in onda nel daytime di Canale 5 dal lunedì al venerdì.