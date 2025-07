Beautiful Anticipazioni Puntate dal 27 luglio al 2 agosto 2025: Thomas rivela a Hope tutta la verità su Emma!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, in onda dal 27 luglio al 2 agosto 2025. Ecco le anticipazioni settimanali, episodio dopo episodio, della Soap di Canale5.

Per Beautiful la settimana di programmazione dal 27 luglio al 2 agosto 2025 sarà ricca di rivelazioni. La Soap va in onda nel daytime di Canale5 - alle 13.45 circa dal lunedì al sabato e alle 14.00 la domenica - e nei nuovi appuntamenti che ci aspettano a partire da domenica 27 luglio, ultima domenica del mese, Thomas e Hope si troveranno per la prima volta a confrontarsi sulla faccenda di Emma Barber, riportata alla luce da Xander Avant, tornato a Los Angeles dopo anni di assenza. Negli episodi vedremo il Forrester e la Logan fare i conti con un passato doloroso e con loro anche Steffy, Finn, Ridge e Brooke. Note romantiche invece per RJ e Luna, sempre più uniti e alla ricerca di un posto tutto loro per vivere il loro amore.

Beautiful: Scopriamo le anticipazioni complete delle puntate dal 27 luglio al 2 agosto 2025

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda a cavallo degli ultimi giorni di luglio 2025 e i primi di agosto 2025. Ecco le anticipazioni:

Thomas confessa a Steffy la verità su Emma

La faccenda Emma Barber ha interrotto la serenità di casa Forrester e ha coinvolto Finn. Il dottore ha dichiarato guerra al cognato, convinto che lui sia ancora un uomo molto pericoloso e un potenziale assassino. Il medico spingerà sua moglie a interrogare il fratello e a tentare di scoprire come siano andate davvero le cose tra lui e la Barber. Steffy accetterà di farlo e avrà un confronto con Thomas, che deciderà di rivelare alla ragazza tutta la verità sulla Barber e su come sono andate le cose.

Lo stilista confiderà alla sorellina di non biasimare Xander e sì di aver seguito Emma durante quella notte per impedirle di dire tutto a Hope su Beth ma di non averla spinta giù dal dirupo e di averla trovata già morta. Il designer aggiungerà di sentirsi ancora male nel ripensare a quanto dolore abbia causato e di capire perché tutti abbiano pensato che lui c’entrasse qualcosa. Steffy gli rivelerà di stimare moltissimo il suo cambiamento e di pensare che lui sia un uomo davvero molto coraggioso.

Liam mette in guardia Hope da Thomas

Hope sarà intenta a preparare una serata romantica per lei e Thomas. I preparativi verranno interrotti da Liam che ironizzerà subito sul fatto di non aver trovato - stavolta – la sua ex moglie in lingerie. La Logan informerà lo Spencer del ritorno di Xander e del polverone che è stato sollevato sulla morte di Emma. La ragazza gli confesserà anche che Finn ha preso le sue difese e che Steffy sta cercando di proteggere suo fratello. Il figlio di Bill le chiederà di stare molto attenta e di guardarsi le spalle dallo stilista; Liam sarà convinto che il ragazzo sia ancora molto pericoloso e visto quello che ha fatto loro in passato – nascondendo Beth – non può escludere a priori che Thomas Forrester non sia un assassino. Hope prenderà le sue difese e sarà allora che Liam si accorgerà che la madre di sua figlia gioca costantemente con un monile legato al collo; il giovane capirà che si tratta di un anello di fidanzamento e comprenderà che le cose tra la sua ex e il suo unico e vero rivale si stanno facendo molto serie… forse troppo.

Eric dà la sua benedizione all’amore tra Luna e RJ

Dopo il duro scontro con Zende, colpevole di aver cercato di sedurre Luna, RJ ritroverà la calma, complici anche le belle notizie sulla salute di suo nonno, che presto potrebbe tornare a casa. Il ragazzo andrà a fargli visita e con lui ci sarà Luna. Eric sarà molto contento di vedere i due giovani insieme e darà loro la sua benedizione, facendo grandi complimenti alla Nozawa per come sta rendendo felice suo nipote. I due giovani, innamorati più che mai, si scambieranno effusioni in pubblico e dopo essere stata beccati più volte prima da Brooke e poi da Carter, RJ penserà di dover prendere un appartamento tutto suo per vivere appieno la sua relazione con la figlia di Poppy.

Thomas racconta a Hope tutta la verità su Emma

Thomas raggiungerà Hope allo chalet e i due entreranno subito nel vivo della questione Emma. Il Forrester vorrà essere una volta per tutte sincero con lei e raccontarle cosa è successo quella terribile notte in cui la ragazza ha perso la vita e perché Xander pensa che lui sia colpevole. Il giovane le rivelerà di aver avuto una bruttissima lite con la giovane per via di Beth e di averla inseguita in macchina per impedirle di arrivare da lei e rivelarle tutto. Lo stilista confesserà di averla vista sbandare ma di non aver provocato lo sbandamento e di averla osservata mentre cadeva nel dirupo. Hope gli domanderà se le ha prestato soccorso ma lui con sincerità dirà di no e le dirà di aver subito capito che non c’era più nulla da fare per lei.

Hope rimarrà senza parole soprattutto perché questa confessione arriva dopo anni dai fatti e solo perché Xander è tornato a Los Angeles. Thomas si scuserà con lei soprattutto perché è vero che lui voleva fermare Emma e impedirle di rivelarle tutto e le chiederà di perdonarlo o almeno di continuare a credere che ora sia un uomo diverso. Hope dovrà pensarci su ma prometterà di non dimenticare i bei momenti passati insieme.

Finn promette a Steffy di non tormentare più Thomas

Steffy sarà ancora molto preoccupata per Thomas e spererà che questa situazione non vanifichi tutti i progressi fatti dal suo fratellone. Finn non sarà convinto che il cognato abbia detto tutta la verità alla sorella e continuerà a pensare che lui sia un poco di buono. Vedendo sua moglie particolarmente nervosa per questa situazione, il dottore prometterà di chiudere l’argomento e di non tormentare più Thomas ma in cuor suo continuerà a pensare che il ragazzo sia pericoloso.

Brooke chiede a Hope di chiudere con Thomas

Dopo il confronto con Hope, Thomas tornerà alla Forrester. Ridge lo accoglierà a braccia aperte e gli confesserà di essere molto fiero di lui per come si sta comportando anche con Hope. Il Forrester senior non si dimostrerà contrario alla loro relazione anzi, dirà al figlio che se lui è felice, allora è la cosa giusta. Il giovane stilista prometterà di comportarsi bene, di rispettare la Logan e di volere sinceramente un futuro con lei.

Di parere contrario sarà invece Brooke. La bionda arriverà a casa di sua figlia e la troverà turbata a causa del faccia a faccia avuto con il compagno. Brooke inviterà la ragazza a prendere le distanze dal figlio di Taylor ma Hope la gelerà dicendole di non avere nessuna intenzione di seguire i consigli suoi o di qualsiasi altra persona; farà di testa sua e seguirà il suo istinto, che le dice di non aver paura del suo promettente lead designer.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.