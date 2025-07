Forbidden Fruit Anticipazioni 28 luglio 2025: Ender ha una nuova strategia contro Yildiz! Ecco quale

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 28 luglio 2025 su Canale 5: Ender continua a dare il tormento a Yildiz, ma stavolta adottando una strategia diversa...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 luglio 2025 alle 14:10, Yildiz si stabilisce a casa di Halit. Così, inizia la sua nuova vita, al fianco dell'uomo ed affiancata da Rebbiye, una consulente d'immagine incaricata di trasformarla in una vera e propria signora. D'altra parte, Ender non è disposta a renderle le cose semplici. La donna si è temporaneamente trasferita nella stessa villa per poter stare accanto ad Erim, che è stato da poco dimesso dall'ospedale, dove era stato ricoverato a causa della sua depressione. Ender pensa che ogni momento sia buono per mettere la sua rivale in difficoltà, tanto che spesso e volentieri Halit si vede costretto ad intervenire. Allora, per non destare sospetti e non far irritare l'ex marito, la mora comincia ad utilizzare delle tattiche più sottili, ad esempio sabotando una loro serata romantica. In seguito, Zeynep appare infastidita dalla vicinanza con Alihan in ufficio, e prova a farsi licenziare; lui, però, non demorde...

Forbidden Fruit: Yildiz si stabilisce da Halit!

Yildiz si sta trasferendo alla villa, dunque ora ha ufficialmente inizio la sua convivenza con Halit. La giovane appare piuttosto soddisfatta, dato che, alla fine, è riuscita a raggiungere il suo scopo. Tuttavia, la sua nuova vita al fianco del ricco e potente uomo d'affari prevede anche la presenza di un'altra figura, quella di Rebbiye, una consulente d'immagine che le ha affidato Halit. Infatti, quest'ultimo vuole trasformare Yildiz in una vera e propria signora, ossia una persona degna di stargli accanto sia per il suo aspetto che per i suoi modi raffinati...

Ender dà il tormento a Yildiz... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Tutto sembra filare liscio come l'olio, anche se c'è un "piccolo" ostacolo alla serenità di Yildiz. Ender si è trasferita a sua volta temporaneamente nella stessa casa per poter stare accanto ad Erim, che è stato da poco dimesso dall'ospedale, dove era stato ricoverato a causa della depressione per la separazione dei suoi genitori. La donna, però, non è qui solo per supportare Erim, bensì anche per infastidire la sua odiata rivale in amore. Ender coglie al volo ogni occasione per cercare d'irritare Yildiz, tanto che Halit, esasperato, si vede spesso costretto ad intervenire per evitare il peggio!

Zeynep vuole licenziarsi, nelle Anticipazioni della puntata del 28 luglio 2025 di Forbidden Fruit

Dopo essere stata rimbrottata da Halit, Ender si rende conto di dover giocare d'astuzia. Per non destare sospetti, e soprattutto per non continuare a passare come la "cattiva" di turno, decide di cominciare ad utilizzare delle tattiche un po' più sottili; ad esempio, si mette in azione per sabotare con una certa nonchalance una serata romantica tra l'ex e la sua nuova mogliettina. Nel mentre, Zeynep appare tesa come una corda di violino. La ragazza si sente piuttosto a disagio nel dover continuare a lavorar gomito a gomito con Alihan, tanto che sta facendo di tutto per riuscire a farsi licenziare. Sta di fatto che lui non ha la minima intenzione di mandarla via...

