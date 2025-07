Beautiful Anticipazioni Puntata del 28 luglio 2025: Steffy ha una missione, salvare Thomas e non solo da Hope!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 28 luglio 2025 su Canale5 vedremo Steffy pronta a tutto per salvare Thomas e stavolta non solo da Hope. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

La faccenda di Xander ed Emma Barber non lascia per nulla tranquilla Steffy. La Forrester è molto tesa e spera che suo fratello esca pulito da questa situazione ma per aiutarlo dovrà fare due cose molto importanti. Nella puntata di Beautiful in onda il 28 luglio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, sarà ancora più chiaro cosa debba fare la figlia di Ridge per aiutare il suo fratellone a non finire di nuovo nei guai. Prima di tutto dovrà convincere Finn a smetterla di incontrare Xander e di tormentare Thomas o peggio Hope con questa storia, poi dovrà confrontarsi direttamente con il designer per capire, una volta per tutte, cosa è successo quella terribile notte in cui la Barber ha perso la vita. La giovane vorrà avere la versione dei fatti esatta per poter continuare a sostenere la sua famiglia e non farla crollare miseramente come purtroppo è già successo. Ma vediamo nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

Beautiful: tra i Forrester è il caos, ecco costa sta succedendo

Facciamo un attimo il punto della situazione e cerchiamo di capire cosa sta succedendo alla famiglia Forrester, impegnata in diverse situazioni al cardiopalma. Il ritorno di Xander ha scoperchiato il vaso di Pandora e Finn ha scatenato la sua ira su Thomas, accusandolo di essere un uomo terribile e un potenziale assassino. Il dottore ha messo in guardia Hope rivelandole di aver incontrato l’Avant e di aver scoperto quello che è successo a Emma. Tutto questo sta facendo soffrire Steffy, che ha paura che suo fratello ricaschi in un vortice di disequilibrio, da cui è uscito con difficoltà e che è già a rischio per via della sua relazione con la Logan.

Dall’altra parte c’è la rivalità tra Zende e RJ. I due cugini non sono più nemici solo a lavoro ma hanno cominciato a desiderare la stessa donna. Zende vuole Luna a ogni costo e ovviamente il figlio di Ridge, ufficialmente legato alla giovane stagista, che gli ha confessato il suo amore.

Steffy distrutta dalle accuse di Finn a Thomas, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful del 28 luglio 2025

Il primo incontro tra Finn e Xander non ha preoccupato così tanto Steffy ma il secondo faccia a faccia tra il dottore e l’Avant porterà la ragazza a dire basta e a voler chiudere questa faccenda una volta per tutte. La Forrester comincerà a soffrire per quello che sta capitando e pregherà il marito di smetterla di tormentare Thomas ma anche di mettere in allerta Hope. Non è infatti più il caso di buttare benzina sul fuoco e tirar fuori un argomento vecchio e che dovrebbe essere dimenticato. Steffy cercherà in ogni modo di far capire al consorte che quello che sta facendo è molto dannoso soprattutto perché sta mettendo in dubbio che suo cognato sia cambiato e che possa aver fatto e fare ancora ammenda per i suoi errori. Il giovane stilista non è più pericoloso ma è comunque un soggetto delicato e sensibile, che potrebbe vacillare da un momento all’altro.

Beautiful Anticipazioni: Steffy deve proteggere Thomas e non solo da Hope

Steffy ha due missioni da compiere ed entrambe per salvare Thomas. Da una parte deve convincere suo marito a smetterla di tormentare il fratello mentre dall’altra deve capire cosa sia veramente successo quella notte e deve quindi parlarne con il diretto interessato. Anche suo marito è convinto che debba farlo e in effetti sarà proprio quello che farà. Prima che lo stilista raggiunga Hope allo chalet, per passare una serata romantica insieme, i due fratelli avranno modo di parlare della morte di Emma e il figlio di Ridge si dichiarerà particolarmente dispiaciuto per quanto accaduto e neanche troppo sorpreso che Xander abbia puntato il dito contro di lui. Sì perché a quel tempo non era un soggetto raccomandabile e c’erano tutti i presupposti per pensare male di lui. Steffy però continuerà a pensare che lui sia innocente e questi due obiettivi, di cui vi abbiamo parlato, continuerà a voler proteggere Thomas da Hope, di cui non si fida e che crede essere interessata solo a giocare con i sentimenti del suo fratellone.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.