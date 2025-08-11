Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 11 agosto 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 agosto 2025.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata in replica di oggi 11 agosto 2025

Nella puntata in replica di Beautiful di oggi - 11 agosto 2025 - Zende si sente un Forrester di serie B da sempre ma da quando RJ è tornato in città, le cose per lui si sono complicate ancora di più. Ma è la decisione di Ridge a renderlo ancora più triste. Il Forrester si sentirà più che mai offeso dalla sua famiglia e non troverà nessuno ad appoggiarlo. Sì perché suo zio gli ribadirà di non voler lavorare con lui ma di aver scelto, come suo collaboratore, RJ. Per il giovane Zende sarà l’ennesima dimostrazione che il suo cuginetto, il bambino d’oro, è il preferito ma stavolta non lascerà che i suoi parenti lo trattino così e mediterà la vendetta con i fiocchi... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 11 agosto 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 11 agosto 2025 - Zeynep si sente molto sotto pressione, tanto che alla fine si lascia convincere da Alihan ed Emir ad uscire con loro. Peccato che la serata non andrà come sperato. Infatti, la giovane alzerà un po' troppo il gomito e se la prenderà sia con gli amici che con il suo ex. Intanto, la famiglia di Halit sta provando ad adattarsi alla nuova casa, ma con non poche difficoltà. Le cose precipitano definitivamente nel momento in cui Zehra viene a sapere che il marito, Sinan, sta progettando la fuga con un'altra donna. La mora è sotto shock, tanto che fatica ad accettare la realtà dei fatti. Suo padre, furibondo, l'accusa di essere stata troppo leggera, tanto in amore quanto in affari: ormai sono indebitati a causa sua... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

If you Love: Che cosa accadrà oggi, 11 agosto 2025

Nella puntata di If you Love di oggi - 11 agosto 2025 - Ates fa montare una tenda da glamping in modo tale da non dover buttare via tutti gli oggetti a cui i fratellastri sono molto affezionati. Intanto, Fusun confessa ad Ilgaz che per potersi liberare del rosso dovranno prima sbarazzarsi di Leyla: devono fare in modo che quest'ultima venga licenziata. Ates, invece, continua ad apportare dei cambiamenti nell'azienda di famiglia ed assume Bige per farle prendere il posto della zia. Dopodiché, viene a sapere che Fusun aveva corrotto tutto il personale e che Berit era stata nascosta dai fratelli in accordo con la donna; così decide di riassumere Leyla... Qui la trama completa della puntata di If you Love.

La forza di una donna: Anticipazioni dell'11 agosto 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 11 agosto 2025 - nel momento in cui Yeliz è stata arrestata, suo marito Teoman ha perso le staffe, tanto che le ha chiesto il divorzio. Adesso, Bahar sta provando a far ragionare Teoman, spiegandogli che la sua amica si è cacciata nei guai per difendere lei, ma lui vuole starla a sentire. Quindi, Bahar apre le porte di casa sua a Yeliz. Intanto, Enver si trova ancora a casa di Arif, e qui alza un po' troppo il gomito. Successivamente, Bahar, Yeliz, Ceyda ed Enver si riuniscono per progettare insieme il loro futuro... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 11 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 11 agosto 2025 - Julia non smetterà di pensare alle parole di Curro e finirà per far sentire in colpa Martina per quello che il baronetto le ha detto. La ragazza sfogherà tutta la sua frustrazione sulla marchesina, facendola sentire responsabile per il matrimonio senza amore a cui sembra destinata. La figlia di Margarita spererà che le nozze vengano annullate e che Curro cambi idea. Intanto Maria racconterà alle amiche di aver fatto un sogno stranissimo dove tutto il loro mondo era al contrario mentre Jana continuerà a prendere lezioni di etichetta ma la signora Ros comincerà ad affezionarsi a lei tanto da preoccuparsi per i piani della marchesa. Simona convincerà Pelayo a lasciare che Catalina rimanga alla tenuta sino a dopo il parto. Cruz, scoperto che il conte ha posticipato la sua partenza, andrà su tutte le furie ma suo marito, stavolta, non la starà a sentire... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

