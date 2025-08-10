La Promessa Anticipazioni 11 agosto 2025: Julia ferisce Martina, sarà infelice per colpa sua!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda l'11 agosto 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che Julia farà sentire in colpa Martina rivelandole che Curro non la amerà mai!

Julia non smetterà di pensare alle parole di Curro e finirà per far sentire in colpa Martina per quello che il baronetto le ha detto. Succederà questo nella puntata de La Promessa in onda l’11 agosto 2025, alle ore 19.40 su Rete4. La ragazza sfogherà tutta la sua frustrazione sulla marchesina, facendola sentire responsabile per il matrimonio senza amore a cui sembra destinata. La figlia di Margarita spererà che le nozze vengano annullate e che Curro cambi idea. Intanto Maria racconterà alle amiche di aver fatto un sogno stranissimo dove tutto il loro mondo era al contrario mentre Jana continuerà a prendere lezioni di etichetta ma la signora Ros comincerà ad affezionarsi a lei tanto da preoccuparsi per i piani della marchesa. Simona convincerà Pelayo a lasciare che Catalina rimanga alla tenuta sino a dopo il parto. Cruz, scoperto che il conte ha posticipato la sua partenza, andrà su tutte le furie ma suo marito, stavolta, non la starà a sentire. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 11 agosto 2025: Julia fa sentire in colpa Martina

Curro e Julia sono incerti sulle loro nozze; il baronetto ha deciso di prendersi le sue responsabilità e di espiare le sue colpe mentre la ragazza, sebbene sia in qualche modo attratta da Curro, non può dire di essere innamorata di lui. Julia spera però di essere felice, un giorno, anche se non come lo sarebbe stata con Paco. Il fratello di Jana le ha però chiarito, in modo esaustivo, che lui non la ama e probabilmente non la amerà mai. Parole dure anzi durissime, che le hanno fatto molto male. Julia rivelerà tutto a Martina, convinta che la ragazza sia il vero motivo per cui il suo promesso sposo non potrà provare per lei altri sentimenti che amicizia e affetto. E la sua confessione finirà per far sentire in colpa la marchesina, che spererà di riuscire a fare qualcosa affinché le nozze vengano annullate e che le cose, per tutti, si sistemino. José Juan e Don Lorenzo non molleranno facilmente la presa e continueranno a tramare per averla vinta.

Pelayo e Catalina rimandano la partenza, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Maria ha fatto un sogno incredibile, dove il mondo che noi conosciamo è stato completamente capovolto. I nobili sono diventati servi e i camerieri signori. La ragazza ci pensa ancora - anche perché durante il sonno ha baciato Manuel – e con un certo imbarazzo racconterà ogni cosa alle sue amiche, lasciandole senza parole ma anche divertendole. Intanto Simona spronerà Pelayo a capire Catalina e a lasciare che lei passi la gravidanza alla tenuta; la cuoca riuscirà a convincerlo a rimandare la partenza a dopo il parto. Quando Cruz scoprirà che il conte e la sua figliastra continueranno a rimanere nella sua casa anche dopo le nozze, si infurierà ma stavolta suo marito non starà ad ascoltare le sue lamentele. Don Alonso sarà convinto che Catalina stia facendo la scelta giusta.

La Promessa Anticipazioni: Jana ha una nuova alleata?

Ayala sarà pronto a lasciare la tenuta ma prima dovrà dire qualcosa a Cruz e sarà qualcosa che potrebbe presto rivelarsi molto importante. Intanto Jana continuerà a prendere lezioni di etichetta per far contenta la marchesa ma anche Manuel. La ragazza riuscirà a conquistarsi la simpatia della signora Ros, che comincerà a preoccuparsi per i piani che la marchesa ha in mente per la giovinetta. Sì perché Cruz non vede l’ora di dimostrare a suo figlio che la donna che vuole sposare non è adatta a lui e vuole approfittare di ogni passo falso dell’ex cameriera per metterla in cattiva luce. Un obiettivo perfido che lei intende raggiungere il più in fretta possibile.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.