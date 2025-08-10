Beautiful Anticipazioni Puntata dell'11 agosto 2025, replica: Zende tradito e umiliato ma si vendicherà!

Anticipazioni TV

Beautiful continua ad andare in replica nel daytime di Canale5 e nella puntata dell'11 agosto 2025 rivedremo la furia di Zende, deluso e amareggiato a causa della decisione di Ridge. Il Forrester penserà di vendicarsi. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell'episodio della Soap.

Zende si sente un Forrester di serie B da sempre ma da quando RJ è tornato in città, le cose per lui si sono complicate ancora di più. Ma è la decisione di Ridge a renderlo ancora più triste. Nella puntata di Beautiful, in replica l’11 agosto 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il Forrester si sentirà più che mai offeso dalla sua famiglia e non troverà nessuno ad appoggiarlo. Sì perché suo zio gli ribadirà di non voler lavorare con lui ma di aver scelto, come suo collaboratore, RJ. Per il giovane Zende sarà l’ennesima dimostrazione che il suo cuginetto, il bambino d’oro, è il preferito ma stavolta non lascerà che i suoi parenti lo trattino così e mediterà la vendetta con i fiocchi.

Zende ko nella puntata di Beautiful

Ridge ha gelato Zende e lo ha messo in una situazione in cui il ragazzo non avrebbe mai e poi mai voluto stare. Il giovane stilista ha sperato sino all’ultimo di poter lavorare alla collezione di suo nonno ma la decisione di suo zio lo ha spiazzato completamente. Ridge vuole che ad aiutarlo a concludere la linea di suo padre sia suo figlio e non intende chiedere ad altri. Il marito di Brooke proporrà al nipote di dare la sua mano con gli ultimi ritocchi ma di fatto lo relegherà alle faccende più banali dandogli uno schiaffo nell’orgoglio.

Beautiful Anticipazioni: Zende non ci sta!

Zende insisterà con suo zio e lo pregherà di riconsiderare le sue decisioni. Per lui è necessario che la nuova collezione di Eric venga seguita da qualcuno più esperto di RJ e ora che il segreto di suo nonno è stato svelato, non è più necessario che suo cugino ci lavori. Potrebbe essere lui lo stilista designato a questo importante lavoro. Ridge non sentirà ragioni e porterà il figlio di sua sorella allo stremo, anzi alla vendetta. Il giovane comincerà a pensare di dover dimostrare con la forza di essere il migliore e in lui si farà largo anche il desiderio di dare una lezione al suo odiato cugino.

Beautiful: che cosa farà Zende per vendicarsi?

Zende non sopporta RJ ma soprattutto non tollera che il ragazzo abbia acquisito un posto in azienda che non gli spetta e che non dovrebbe proprio avere. Il Forrester si sente schiacciato, umiliato e tradito; nessuno sembra accorgersi che RJ non ha le qualità giuste per occuparsi delle questioni dell’azienda e prima di diventare uno degli stilisti della maison, dovrebbe almeno studiare come hanno fatto lui e Thomas. Ma visto che suo zio sarà sordo a ogni sua richiesta, penserà di regolare i conti da solo. Farà vedere a tutti di che pasta è fatto. E comincerà prendendo di mira Luna, per cui prova sinceramente attrazione ma a cui, se le cose fossero state diverse, non avrebbe pensato. Zende penserà di corteggiarla per strapparla al suo compagno e prendersi così una parte della sua rivincita, che avrà e guadagnerà da solo, ne è certo!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.