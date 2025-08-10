Forbidden Fruit Anticipazioni 11 agosto 2025: Zeynep si ubriaca e se la prende con Alihan!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda l'11 agosto 2025 su Canale 5: Zeynep alza un po' troppo il gomito ed affronta Alihan a brutto muso!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda l'11 agosto 2025 alle 14:15, Zeynep si sente molto sotto pressione, tanto che alla fine si lascia convincere da Alihan ed Emir ad uscire con loro. Peccato che la serata non andrà come sperato. Infatti, la giovane alzerà un po' troppo il gomito e se la prenderà sia con gli amici che con il suo ex. Intanto, la famiglia di Halit sta provando ad adattarsi alla nuova casa, ma con non poche difficoltà. Le cose precipitano definitivamente nel momento in cui Zehra viene a sapere che il marito, Sinan, sta progettando la fuga con un'altra donna. La mora è sotto shock, tanto che fatica ad accettare la realtà dei fatti. Suo padre, furibondo, l'accusa di essere stata troppo leggera, tanto in amore quanto in affari: ormai sono indebitati a causa sua!

Forbidden Fruit: Zeynep in difficoltà...

Zeynep non sta passando un bel momento. La giovane è rientrata dall'America, rinunciando ad un'importante opportunità lavorativa, su richiesta di Yildiz, la quale aveva bisogno di averla al suo fianco perché in procinto di divorziare da Halit; tuttavia, Yildiz ed il marito si sono riappacificati, e Zeynep è rimasta sola. Quando ha provato a trovarsi un altro lavoro, Alihan è arrivato a comprare l'azienda in questione per poterle stare vicino, e lei, di tutta risposta, si è licenziata. Ora, Zeyenp si sente piuttosto frustata, tanto che, alla fine, si lascia convincere dal suo ex e da Emir ad uscire con loro. La serata, però, non si concluderà nel migliore dei modi...

Zeynep si ubriaca ed affronta Alihan... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Zeynep è uscita con Alihan e degli amici, ma è talmente tanto turbata che, per cercare di allentare un po' la pressione, finisce con l'alzare il gomito. Sotto effetto di alcol, la mora affronta a brutto muso i presenti, e specialmente il suo ex, con cui ha un conto in sospeso. Nel mentre, anche Yildiz appare nervosa. La famiglia di Halit si è finalmente trasferita nella nuova abitazione, però, purtroppo, già non si respira una bella atmosfera. Infatti, sta per accadere qualcosa che altererà l'equilibrio della casa, e soprattutto quello della bionda...

Zehra sotto shock, nelle Anticipazioni della puntata dell'11 agosto 2025 di Forbidden Fruit

Le cose precipitano nel momento in cui Zehra viene a sapere che Sinan non è il maritino devoto che pensava. La mora, infatti, ha deciso di sposarlo su due piedi, convinta di potersi fidare di lui, ma non conoscendolo ancora così bene. Quindi, adesso che ha scoperto che Sinan sta progettando la fuga con un'altra donna, a Zehra crolla il mondo addosso. In preda alla disperazione, la ragazza corre a piangere sulla spalla di Halit, che, tuttavia, non sarà molto tenero con lei: la rimprovererà di essere stata troppo leggera nel far le sue scelte, sia in ambito amoroso che affaristico, visto che si sono indebitati a causa sua!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dall'11 al 14 agosto 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.15 su Canale 5.