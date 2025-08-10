La forza di una donna Anticipazioni 11 agosto 2025: Enver si ubriaca, Yeliz in preda alla disperazione...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 11 agosto 2025 su Canale 5, ci svelano che mentre Enver alza un po' troppo il gomito, Bahar apre le porte a Yeliz, ancora disperata...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda l'11 agosto 2025 attorno alle 17:00, nel momento in cui Yeliz è stata arrestata, suo marito Teoman ha perso le staffe, tanto che le ha chiesto il divorzio. Adesso, Bahar sta provando a far ragionare Teoman, spiegandogli che la sua amica si è cacciata nei guai per difendere lei, ma lui vuole starla a sentire. Quindi, Bahar apre le porte di casa sua a Yeliz. Intanto, Enver si trova ancora a casa di Arif, e qui alza un po' troppo il gomito. Successivamente, Bahar, Yeliz, Ceyda ed Enver si riuniscono per progettare insieme il loro futuro...

La forza di una donna: Yeliz in arresto, suo marito vuole il divorzio!

Ceyda e Yeliz si sono recate insieme a casa di Hatice per una "spedizione punitiva" ai danni di Sirin: il loro obiettivo era di farla pagare alla perfida riccia per aver assalito Bahar. Tuttavia, Sirin è riuscita ad allertare i soccorsi per tempo, e così, quando la polizia è arrivata, la mora è finita in manette. Poi, Yeliz è stata scarcerata, ma neanche questo è servito a placare l'ira funesta di Teoman. Quest'ultimo si è recato in fretta e furia in centrale per dirle a chiare lettere di volere il divorzio. Ovviamente, la poverina non ha potuto far altro che abbandonarsi alla disperazione più nera...

Enver si ubriaca... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Benché sia arrabbiata con Yeliz per non averle rivelato di aver scoperto chi fosse l'amante di Sarp, Bahar non si volterà dall'altra parte proprio ora che la sua migliore amica ha più bisogno di lei. Bahar sta provando a convincere Teoman a calmarsi e a riflettere sul fatto che Yeliz si sia cacciata nei guai per colpa sua: stava cercando di difenderla; peccato che lui non abbia la minima intenzione di starla a sentire. Per questo motivo, la nostra protagonista non può far altro che offrire ospitalità all'amica, che non ha più un tetto sopra la testa, e tutto il suo sostegno. Anche Ceyda, impietosita dalle pessime condizioni in cui si trova - e sentendosi anche in colpa - sta provando a consolare Yeliz. Nel mentre Enver, ancora ospite da Arif, alza un po' troppo il gomito e si ubriaca...

Bahar e gli altri fantasticano sul futuro, nelle Anticipazioni dell'Episodio dell'11 agosto 2025 de La forza di una donna

Bahar, Yeliz, Ceyda ed Enver si sono ricongiunti: tutti e quattro sono ormai costretti ad una convivenza forzata. Dato che nessuno di loro naviga in buone acque, poiché sono senza un soldo in tasca e senza un impiego degno di questo nome, si ritrovano a sognare ad occhi aperti un futuro migliore. Bahar, un'inguaribile ottimista, non ha alcun dubbio: ora la vita non sta sorridendo loro, ma ben presto la ruota girerà e finalmente potranno tirare un sospiro di sollievo, perché avranno ritrovato un po' di serenità...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:00.