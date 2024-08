Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 7 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 agosto 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 7 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 agosto 2024 - Sheila avrà le spalle al muro. La Carter comprenderà di essere caduta in una trappola e di non avere più scampo a meno che non inventi qualcosa alla svelta. Bill l’ha appena fatta confessare e l’ha soprattutto condannata alla prigione a vita. Per la rossa è uno smacco enorme e comincerà a tremare di paura, forse per la prima volta. Intanto Brooke, Katie e Carter continueranno a parlare della situazione che si è creata tra la criminale e Dollar Bill. I tre, ignari del grande sacrificio dello Spencer, avranno ancora l’idea che il magnate abbia perso la testa. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 agosto 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 7 agosto 2024 - Kemal sta per fare una dichiarazione ad Asu che presto cambierà radicalmente la vita di entrambi. L'ingegnere raggiunge l'amica e, dopo averle rivelato che ama e continuerà ad amare Nihan, le chiede di fidanzarsi ufficialmente. Asu non riesce a credere alle sue orecchie: è al settimo cielo! Peccato che, nel mentre, c'è qualcuno che sta origliando la loro conversazione: Emir sta ascoltando di nascosto quello che il Soydere e la sua futura moglie si stanno dicendo, determinato come non mai a guastare loro la festa... Qui la trama completa di Endless Love.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 agosto 2024

Nella puntata di The Family di oggi - 7 agosto 2024 - la psicologa si sta dedicando anima e corpo a sua sorella. Devin sta facendo del suo meglio per cercare di aiutarla a superare quello che ha subito; ad esempio, sta provando a farla distrarre, ed è per questo motivo che l'accompagna in discoteca insieme ad Aslan. Tuttavia, per Yagmur l'impresa è più ardua del previsto: lasciarsi alle spalle la recente aggressione non è per niente facile, anzi. Come se non bastasse, intanto Hulya sta portando avanti la sua guerra personale contro la nuora. Il figlio, però, ci tiene a mettere di nuovo le cose in chiaro con lei, ribadendo che Devin fa parte della loro famiglia, e quindi lo stesso si può dire di sua sorella... Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 agosto 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 7 agosto 2024 - Don Alonso costringerà Mauro a rivelargli la verità su Don Romulo e sul suo strano comportamento. Il cameriere dirà al marchese che il maggiordomo non sta bene e che, molto probabilmente, è molto malato. Intanto Cruz, nonostante non sopporti più la capricciosa Jimena, cercherà di aiutarla a riconquistare Manuel. La marchesa vorrà salvare le finanze dei Lujàn, legate al matrimonio tra la giovane figlia dei duchi e il rampollo di casa. Curro otterrà di potersi occupare delle finanze della tenuta a patto che sua zia non lo venga mai a sapere. Maria vorrà che Lope parta senza pensieri e deciderà quindi di non rivelargli i suoi sentimenti. Feliciano confesserà a Petra di aver raccontato a Teresa del loro padre. La domestica sarà preoccupata per le conseguenze di questa scellerata confessione. Qui la trama completa de La Promessa.

