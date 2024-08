The Family Anticipazioni 7 agosto 2024: Aslan minaccia di morte Serhat, Yagmur traumatizzata...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 7 agosto 2024 su Canale 5: mentre Aslan promette a Serhat che lo ucciderà non appena uscirà di prigione, Yagmur fa fatica a riprendersi...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family ci lasceranno a bocca aperta. Nell'episodio in onda il 7 agosto 2024, alle 14:45, Aslan accetta controvoglia il consiglio di Devin: deve fare in modo che Serhat venga arrestato per aver aggredito Yagmur. Tuttavia, prima di consegnarlo alle autorità, il protagonista vuole incontrare il socio in affari e gli promette che, non appena sarà uscito di prigione, lo ucciderà. Intanto, la psicologa sta ancora cercando di aiutare la sorella a riprendersi. Oltre a starle vicino, prova a farla distrarre, ad esempio accompagnandola in discoteca insieme ad Aslan. Tuttavia, per Yagmur è davvero difficile dimenticare che cosa le è successo. Hulya, invece, continua la sua guerra personale contro Devin; il figlio, però, mette subito le cose in chiaro: sua moglie fa parte della loro famiglia ormai, come anche sua sorella Yagmur...

The Family Anticipazioni: Aslan medita vendetta, ma...

Aslan, determinato come non mai a farla pagare all'aggressore di Yagmur, che adesso è a tutti gli effetti un membro della sua adorata famiglia, è appena venuto a sapere chi è il responsabile. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti sul luogo del pestaggio, Iskender è riuscito ad individuare Serhat, il nuovo socio in affari del suo capo. Nonostante ciò, Aslan non ha la minima intenzione di fare un passo indietro: è impaziente di dare una bella lezione in prima persona a Serhat. Tuttavia, qualcuno potrebbe frapporsi tra lui e la sua sete di vendetta...

The Family Anticipazioni: Aslan minaccia Serhat!

Devin dà un suggerimento ad Aslan, e quest'ultimo si vede costretto ad accoglierlo: non si farà giustizia da solo, dovrà fare in modo che il delinquente venga arrestato per ciò che ha fatto a Yagmur. Tuttavia, prima di consegnarlo alle autorità, il biondo vuole incontrare Serhat e, con fare minaccioso, gli promette che, non appena rimetterà piede fuori di prigione, lo farà fuori con le sue stesse mani.

Yagmur non riesce a riprendersi, nelle Anticipazioni di The Family del 7 agosto 2024

La psicologa si sta dedicando anima e corpo a sua sorella. Devin sta facendo del suo meglio per cercare di aiutarla a superare quello che ha subito; ad esempio, sta provando a farla distrarre, ed è per questo motivo che l'accompagna in discoteca insieme ad Aslan. Tuttavia, per Yagmur l'impresa è più ardua del previsto: lasciarsi alle spalle la recente aggressione non è per niente facile, anzi. Come se non bastasse, intanto Hulya sta portando avanti la sua guerra personale contro la nuora. Il figlio, però, ci tiene a mettere di nuovo le cose in chiaro con lei, ribadendo che Devin fa parte della loro famiglia, e quindi lo stesso si può dire di sua sorella...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.