Endless Love Anticipazioni Puntate dal 5 al 9 agosto 2024: Kemal chiede ad Asu di sposarlo!

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 5 al 9 agosto 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 5 al 9 agosto 2024 su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10. Ricordiamo inoltre che anche questa settimana la soap non verrà trasmessa né in seconda serata né sabato e domenica. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda Lunedì 5 agosto 2024

Ozan prende di petto Nihan e le chiede spiegazioni in merito al suo comportamento nei confronti di Zeynep. Poi, Emir suggerisce al cognato di fuggire insieme a sua moglie. Ozan, però, è concentrato sul tentativo di mettere a tacere le voci su Zeynep, tanto che arriva a chiederle di sottoporre il bambino ad un test di paternità. Lei inizialmente è riluttante, ma poi si lascia convincere dal suo ex amante: Emir le assicura che farà in modo che il bebè risulti di suo marito. Intanto, Tufan riesce finalmente a rintracciare Hakki, che si trova in una villa accanto a quella di Mujgan.

Puntata in onda Martedì 6 agosto 2024

Asu decide di andare ad affrontare Hakki. Intanto, Leyla convince Nihan a parlare con sincerità a Kemal dei suoi sospetti a proposito di Emir e Zeynep. La giovane dà appuntamento all'amato al pozzo, ma il Soydere non si presenterà. Quest'ultimo sta raggiungendo l'amica, che stava facendo seguire da Zehir, temendo che fosse e che sia in pericolo. Inaspettatamente, Kemal si trova davanti Hakki, che gli chiede di nuovo di sposare Asu.

Puntata in onda Mercoledì 7 agosto 2024

Ozan e Zeynep tentano in tutti i modi di convincere Emir ad aiutarli a fuggire. Alla fine, quest'ultimo accetta, ma ribadisce che Nihan non dovrà venire a saperlo. Intanto, Kemal sta raggiungendo Asu e, pur continuando a professarsi innamorato della pittrice, le fa una dichiarazione che presto sconvolgerà la vita di entrambi. La mora è felice come non mai, ignara dal fatto che Emir sta origliando di nascosto la loro conversazione ed è pronto a fare la sua mossa per rovinarle la vita.

Puntata in onda Giovedì 8 agosto 2024

Emir sta approfittando dell'informazione che ha ottenuto prima di chiunque altro per colpire di nuovo Nihan. Quando quest'ultima entra a conoscenza di questa novità inizia a struggersi dal dolore. La Sezin sa bene che Kemal non potrà mai più amarla, e per colpa di ciò che lei a fatto, anche se a fin di bene. Dopotutto, Nihan è combattuta: se da un lato c'è l'amore per l'ingegnere, dall'altro c'è quello per Ozan.

Puntata in onda Venerdì 9 agosto 2024

Asu è impegnata nei preparativi per la sua festa di fidanzamento con Kemal. Nihan, al contrario della futura sposa, non è per niente felice, ed infatti non vorrebbe prendere parte all'evento; Emir, però, la obbliga. Nel corso del party, Asu si allontana furtivamente per incontrare il fratello e consegnargli, come promesso, la pistola con le impronte digitali di Ozan. Intanto, quest'ultimo è pronto a fuggire con Zeynep, ignaro di ciò che sta per accadere.

