The Family Anticipazioni Puntate dal 5 al 9 agosto 2024: Yagmur in ospedale, Aslan uccide il suo aggressore!

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca con protagonista l'attore che prestava il volto a Cesur di Brave and Beautiful, Kivanc Tatlitug, The Family, in onda dal 5 al9 agosto 2024 su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda lunedì 5 agosto 2024

La nonna di Aslan è fuori di sé: vuole tornare a casa per stare con il suo amato figlio, Yusuf. Delirante, la donna impugna un paio di forbici; toccherà a Devin provare a calmarla. Intanto, Hulya, con l'aiuto di Ibrahim, viene a sapere che Yagmur ha lavorato come escort in passato. In un secondo momento, quest'ultima subisce una violenta aggressione, e Cihan la porta subito in ospedale. Quando viene a sapere che cosa è accaduto a Yagmur la psicologa ha una crisi, così come Ekrem.

Puntata in onda martedì 6 agosto 2024

Una settimana dopo il pestaggio di Yagmur, Aslan è ancora determinato a scoprire chi sia il responsabile per fargliela pagare: la cognata è pur sempre un membro della sua famiglia. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza che si trovano sul luogo dell'aggressione, Iskender individua Serhat, il nuovo socio in affari del suo capo. Questa rivelazione non ferma Aslan dal pianificare la sua vendetta.

Puntata in onda mercoledì 7 agosto 2024

Aslan accetta controvoglia il consiglio di Devin: deve fare in modo che Serhat venga arrestato per aver aggredito Yagmur. Tuttavia, prima di consegnarlo alle autorità, il protagonista vuole incontrare il socio in affari e gli promette che, non appena sarà uscito di prigione, lo ucciderà. Intanto, la psicologa sta ancora cercando di aiutare la sorella a riprendersi. Oltre a starle vicino, prova a farla distrarre, ad esempio accompagnandola in discoteca insieme ad Aslan. Tuttavia, per Yagmur è davvero difficile dimenticare che cosa le è successo. Hulya, invece, continua la sua guerra personale contro Devin; il figlio, però, mette subito le cose in chiaro: sua moglie fa parte della loro famiglia ormai, come anche sua sorella Yagmur.

Puntata in onda giovedì 8 agosto 2024

Yagmur se la prende con Devin, accusandola di non averla mai davvero ascoltata e di non essersi mai davvero interessata ai suoi problemi. Tuttavia, dopo che il padre la respinge di nuovo, la giovane e la sorella si riavvicinano. In seguito, Devin scopre che Serhat è stato rilasciato in attesa di giudizio e va su tutte le furie. La psicologa si arrabbierà ancora di più quando capirà che dietro c'è lo zampino di Hulya.

Puntata in onda venerdì 9 agosto 2024

Cihan agisce alle spalle di Hulya e si allea con Aslan. Insieme i due fratelli fanno fuori Serhat ed ordiscono un piano per far scoprire a Ilyas Koruzade che il figlio è morto. Nel momento in cui la signora viene a sapere che cosa è successo, temendo una possibile reazione del padre del defunto Serhat, prende un'iniziativa con Ibrahim, tenendo all'oscuro Aslan. Intanto, Tolga sta chiedendo a Leyla del denaro: ne ha bisogno per pagare la sua amante segreta.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.