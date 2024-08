Endless Love Anticipazioni 7 agosto 2024: Kemal e Asu si fidanzano. Emir, intanto, trama nell'ombra...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 7 agosto 2024 su Canale 5 rivelano che Emir sente Kemal proporre ad Asu di diventare la sua fidanzata...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono scoppiettanti. Nell'episodio in onda il 7 agosto 2024, alle 14:10, Ozan e Zeynep tentano in tutti i modi di convincere Emir ad aiutarli a fuggire. Alla fine, quest'ultimo accetta, ma ribadisce che Nihan non dovrà venire a saperlo. Intanto, Kemal sta raggiungendo Asu e, pur continuando a professarsi innamorato della pittrice, le fa una dichiarazione che presto sconvolgerà la vita di entrambi. La mora è felice come non mai, ignara dal fatto che Emir sta origliando di nascosto la loro conversazione ed è pronto a fare la sua mossa per rovinarle la vita...

Endless Love Anticipazioni: Ozan contro Nihan...

Ozan è fuori di sé. Il giovane è entrato a conoscenza delle voci che hanno iniziato a circolare sul conto di Zeynep, ossia che potrebbe essere incinta di Emir, ed è andato su tutte le furie. Così, è andato a prendere di petto la persona che si sarebbe permessa di calunniare la moglie, Nihan, ed ha preteso che gli desse delle spiegazioni in merito all'atteggiamento che ha nei confronti di Zeynep...

Endless Love Anticipazioni: Emir aiuterà Ozan e Zeynep a fuggire!

Lo spregevole cognato, vedendolo agitato, ha dato un consiglio ad Ozan: di fuggire con l'amata quanto prima ed il più lontano possibile. Dopodiché, Emir ha suggerito a Zeynep di accontentarlo, e quindi di sottoporre il nascituro ad un test di paternità - i cui risultati sarebbero stati manipolati -, e di convincerlo a scappare insieme. Ora, i coniugi si trovano proprio al cospetto dell'imprenditore per supplicarlo di aiutarli a darsi alla fuga. Alla fine Emir accetta di dar loro una mano, a patto che Nihan non scopra mai niente...

Kemal ed Asu si fidanzano, nelle Anticipazioni di Endless Love del 7 agosto 2024

Kemal sta per fare una dichiarazione ad Asu che presto cambierà radicalmente la vita di entrambi. L'ingegnere raggiunge l'amica e, dopo averle rivelato che ama e continuerà ad amare Nihan, le chiede di fidanzarsi ufficialmente. Asu non riesce a credere alle sue orecchie: è al settimo cielo! Peccato che, nel mentre, c'è qualcuno che sta origliando la loro conversazione: Emir sta ascoltando di nascosto quello che il Soydere e la sua futura moglie si stanno dicendo, determinato come non mai a guastare loro la festa...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 5 al 9 agosto 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.