Beautiful, Anticipazioni Puntata del 7 agosto 2024: Sheila è in trappola ma ancora nessuno lo sa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 7 agosto 2024. Nell’episodio della Soap Sheila si troverà con le spalle al muro e dovrà presto trovare una soluzione per salvarsi dalla prigione. Intanto Brooke, Katie e Carter, ignari di tutto, continueranno a pensare che Bill sia impazzito.

Nella puntata di Beautiful, in onda il 7 agosto 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Sheila avrà le spalle al muro. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Carter comprenderà di essere caduta in una trappola e di non avere più scampo a meno che non inventi qualcosa alla svelta. Bill l’ha appena fatta confessare e l’ha soprattutto condannata alla prigione a vita. Per la rossa è uno smacco enorme e comincerà a tremare di paura, forse per la prima volta. Intanto Brooke, Katie e Carter continueranno a parlare della situazione che si è creata tra la criminale e Dollar Bill. I tre, ignari del grande sacrificio dello Spencer, avranno ancora l’idea che il magnate abbia perso la testa.

Beautiful Anticipazioni: Sheila è spacciata!

Sheila ha scoperto l’inganno di Bill e ora sa di essere spacciata. La Carter ha confessato allo Spencer di aver ucciso delle persone e quindi ha fornito alla Polizia e all’FBI le prove per incastrarla definitivamente. La rossa teme che sia ormai tutto perduto e che manchi molto poco all’arrivo degli agenti a Villa Spencer. La criminale si troverà in una posizione davvero molto scomoda e dovrà pure cercare di levarsi di torno il magnate, resosi conto che la sua ospite ha compreso tutto e sta andando nel panico. Bill dovrà tenerla il più possibile dentro casa, impedendole di fuggire. Solo così potrà permettere a Baker e Ridge di raggiungerli e di ammanettare la malefica nemica.

Anticipazioni Beautiful: Sheila pensa a un modo per fuggire

Sheila ha ormai capito di avere i minuti contati. Gli agenti stanno arrivando e lei sarà ammanettata e portata in prigione per sempre. Tutto questo a meno che non escogiti qualcosa, e in fretta, per sfuggire al suo amaro destino. Le soluzioni non saranno molte, soprattutto perché Bill le impedirà di fare anche solo un passo senza il suo controllo. Lo Spencer sarà più che mai deciso a bloccare la fuga della donna e a far finire un incubo di cui lui stesso è stato protagonista. Durante tutto questo tempo, per aiutare Ridge, ha finto di amare la rossa e di provare attrazione per lei. Un sacrificio che lo ha messo in cattiva luce davanti a tutta la sua famiglia, che ha creduto che fosse impazzito.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Katie, Brooke e Carter ancora in ansia per Bill

Bill sa di aver rischiato di perdere completamente la sua famiglia ma è certo anche che il sacrificio che ha fatto varrà sicuramente a qualcosa. Sheila verrà presto incarcerata e nessuno penserà più a lei come un pericolo. Lui invece, una volta che il piano suo e di Ridge verrà svelato, tornerà a stare accanto ai suoi cari e stavolta non li lascerà più. Manca ancora un po’ di tempo a questo bel momento e Katie, Brooke e Carter, del tutto ignari del sacrificio di Dollar Bill, continueranno a pensare che qualcosa sia andato storto e che il magnate abbia perso la testa. I tre si domanderanno con orrore come possa Sheila aver fatto breccia nel cuore del magnate e si chiederanno se mai Bill rinsavirà e tornerà a essere quello di un tempo. Presto tutti avranno la risposta che cercano.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 10 agosto 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.