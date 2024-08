Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1° agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° agosto 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 1° agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 1° agosto 2024 - Bill si farà avanti con Sheila e le chiederà di sposarlo. La Carter rimarrà senza parole e non saprà se accettare o meno il prezioso anello che lo Spencer le offrirà. Confusa, nel panico ma soprattutto per nulla innamorata del magnate, la rossa gli chiederà del tempo per pensarci e, approfittando di questo, correrà da Deacon per avere da lui consigli ma soprattutto un aiuto. L’incontro con lo Sharpe la porterà a prendere una decisione, qualunque essa sia? Intanto Ridge e la polizia staranno in agguato, pronti a passare all’attacco per arrestare la malefica Carter, una volta che lei avrà confessato tutti i suoi efferati crimini. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 29 luglio al 3 agosto 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° agosto 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 1° agosto 2024 - Emir ed Asu sono faccia a faccia, ed il loro confronto sarà spietato. Lei sta provando a spiegargli le sue ragioni e le sue intenzioni, ma lui non sembra per niente interessato a starla a sentire. Infatti, nel bel mezzo della loro discussione, Emir estrae una pistola e gliela punta contro. Asu, che sa bene quanto il fratello sia malvagio, pensa che per lei sia la fine: Emir non esiterà a premere il grilletto per farla fuori. Tuttavia, per fortuna, sopraggiungono per tempo Kemal e Nihan, il cui arrivo evita una tragedia. Ma Asu come giustificherà all'ingegnere che cosa stava succedendo? Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 29 luglio al 2 agosto 2024.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° agosto 2024

Nella puntata di The Family di oggi - 1° agosto 2024 - Yagmur e Ceylan si sono recate in un locale per trascorrere una serata divertente insieme, ma, ben presto, accade qualcosa che spinge la prima a scappare a gambe levate. Un uomo di nome Serhat l'avvicina e la chiama Hande; spaventata, Yagmur costringe la sua amica, che intanto era stata avvicinata da Atilla, ad andare via rapidamente. Grazie al suo amico, il losco individuo scopre che il vero nome della giovane non è Hande, bensì appunto Yagmur. Serhat l'ha conosciuta in passato, quando lei lavorava come escort; Yagmur smise di svolgere questa professione nel momento in cui una sua collega rimase uccisa, e fu proprio bin questione ad ammazzarla, mentre lei riprendeva l'omicidio con il suo telefono. Serhat, determinato a pareggiare i conti, chiede ad Atilla di fornirgli l'indirizzo di Yagmur. Intanto, Cihan vorrebbe riprendere ad ogni costo le sedute con Devin; quest'ultima accetterà? Qui la trama completa di The Family.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 29 luglio al 2 agosto 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° agosto 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 1° agosto 2024 - Jana e Manuel saranno lontani da tutti e avranno modo di chiarire tutto quello che è successo tra loro. La ragazza, superate le remore nei confronti del marchese, gli rivelerà i suoi sentimenti e gli confesserà di essere innamorata di lui. Intanto Mauro cercherà di scoprire cos’abbia Romulo e perché il suo fazzoletto sia sempre macchiato di sangue. Jimena non riuscirà a trovare pace e sarà sempre piena di ira contro Cruz e Don Alonso mentre Tadeo umilierà Lorenzo durante una partita a scacchi. Simona si lamenterà per le critiche ricevute da Cruz sulla qualità del banchetto della festa in maschera invece Don Alonso rimprovererà Catalina per le sue accuse contro la matrigna ma poi si congratulerà con lei per il suo rapporto con Pelayo. Ramona vorrà partire ma Curro la convincerà ad aspettare il ritorno di Jana. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 29 luglio al 3 agosto 2024.