Endless Love Anticipazioni Puntate dal 29 luglio al 2 agosto 2024, Asu in pericolo di vita: Emir sta per ucciderla!

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 29 luglio al 2 agosto 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 29 luglio al 2 agosto 2024 su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10. Ricordiamo inoltre che anche questa settimana la soap non verrà trasmessa né venerdì in seconda serata né sabato e domenica. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda Lunedì 29 luglio 2024

Le informazioni che stanno circolando sul web stanno mettendo tutti nei guai, e Vildan è molto preoccupata per Ozan e la loro famiglia. Intanto, Kemal sta soffrendo per la fine del suo rapporto con Nihan, però vuole andare avanti, mosso dalla sete di giustizia. D'altra parte, la giovane sta male allo stesso modo, però non riesce a perdonare l'amato per aver messo suo fratello nei guai. Asu, invece, ha scoperto che Hakki l'ha tradita ed abbandonata.

Puntata in onda Martedì 30 luglio 2024

Kemal e Tarik stanno avendo un duro scontro, quando Asu s'intromette e rivela a Fehime ed Huseyin che il loro primogenito è un assassino. Dopodiché, l'ingegnere dà l'incarico a Zehir di fare le sue veci alla gara d'appalto a cui Galip non potrà partecipare, dato che le immagini che circolano sul web hanno creato uno scandalo pubblico che ha investito tutta la sua famiglia. Intanto, il Soydere è sospettoso per l'ansia sempre più crescente di Asu, la quale gli fornisce solo una spiegazione parziale: Hakki ha dei nemici che potrebbero volerle fare del male.

Puntata in onda Mercoledì 31 luglio 2024

Nel corso di una riunione aziendale, Kemal si compiace dell'assenza di Emir. Poco dopo, però, arriva Nihan, la quale vuole prendere il posto del marito nel periodo della sua assenza. Intanto, si chiude l'udienza che decreta se Emir ed Ozan debbano essere sottoposti a carcerazione preventiva, ed i due vengono rilasciati. Asu, allora, va nel panico, certa che il fratello si metterà subito sulle sue tracce per ucciderla; così, prova a rifugiarsi sotto l'ala protettiva dell'ingegnere. Emir, invece, chiede a Zeynep di vedersi per parlare a quattr'occhi, poi le chiede di dargli una prova della sua fedeltà: deve fargli incontrare Asu, e in cambio lui non le farà più pressioni per interrompere la gravidanza. La Sezin, che sospettava qualcosa, li segue e li osserva da lontano.

Puntata in onda Giovedì 1° agosto 2024

Zeynep chiede ad Asu d'incontrarsi per parlare, ma all'appuntamento c'è anche Emir. Quest'ultimo porta via la sorella. Zehir, che stava osservando Asu a distanza su ordine di Kemal, li segue ed avvisa l'ingegnere. Intanto, tra Emir, che si sta confrontando in modo spietato con la sorella, estrae una pistola, pronto ad ucciderla. Asu gli ricorda che, se anche dovesse ucciderla, le prove che lo inchiodano verrebbero subito consegnate alla polizia. Intervengono prontamente il Soydere e Nihan.

Puntata in onda Venerdì 2 agosto 2024

Kemal sta chiedendo ad Asu delle spiegazioni in merito a ciò che è accaduto tra lei ed Emir. Asu gli racconta che voleva parargli perché, stando a quanto sostiene Nihan, l'imprenditore sarebbe in realtà il padre del figlio che Zeynep porta in grembo. La pittrice, temendo che possa uccidere Emir, gli dice che si tratta solo di una sua calunnia per vendicarsi di lui. Il Soydere non è molto convinto. Allora, mette alle strette la sorella, che conferma che le voci su una presunta relazione clandestina con Emir sono menzogne. Intanto, Ozan apprende le maldicenze diffuse dalla sua famiglia e giura vendetta.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.