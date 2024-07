Endless Love Anticipazioni 1° agosto 2024: Emir punta la pistola contro Asu!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 1° agosto 2024 su Canale 5 rivelano che Emir è pronto a fare fuori Asu, ma...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 1° agosto 2024, alle 14:10, Zeynep chiede ad Asu d'incontrarsi per parlare, ma all'appuntamento c'è anche Emir. Quest'ultimo porta via la sorella. Zehir, che stava osservando Asu a distanza su ordine di Kemal, li segue ed avvisa l'ingegnere. Intanto, tra Emir, che si sta confrontando in modo spietato con la sorella, estrae una pistola, pronto ad ucciderla. Asu gli ricorda che, se anche dovesse ucciderla, le prove che lo inchiodano verrebbero subito consegnate alla polizia. Intervengono prontamente il Soydere e Nihan...

Endless Love Anticipazioni: Emir ricatta Zeynep...

Asu è terrorizzata. Ora che Emir è stato scarcerato, e che sa che lei è sua sorella, si metterà subito sulle sue tracce per farla fuori: dopotutto, il fratello ha già manifestato il suo desiderio di ucciderla, ritenendola la sua nemica numero uno. Spaventata a morte, Asu cerca riparo sotto l'ala protettrice di Kemal. Intanto, Emir sta contattando Zeynep, alla quale chiede un incontro faccia a faccia, poiché ha una proposta di farle: se lei gli consegnerà la sua amica, lui le permetterà di vivere in pace la sua gravidanza. Nel frattempo, Nihan, sospettosa, li ha seguiti fino al luogo dell'appuntamento, e li sta osservando da lontano...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep tradisce Asu!

Zeynep chiama Asu e le chiede di vedersi, perché ha urgentemente bisogno di parlare di una questione di vitale importanza. La mora accetta, e così va incontro al suo infausto destino: all'appuntamento c'è anche Emir, che la prende e la porta via. Nel mentre, Zehir, che la stava pedinando su ordine di Kemal, avvisa immediatamente quest'ultimo di ciò che sta succedendo...

Emir pronto ad uccidere Asu, nelle Anticipazioni di Endless Love del 1° agosto 2024

Emir ed Asu sono faccia a faccia, ed il loro confronto sarà spietato. Lei sta provando a spiegargli le sue ragioni e le sue intenzioni, ma lui non sembra per niente interessato a starla a sentire. Infatti, nel bel mezzo della loro discussione, Emir estrae una pistola e gliela punta contro. Asu, che sa bene quanto il fratello sia malvagio, pensa che per lei sia la fine: Emir non esiterà a premere il grilletto per farla fuori. Tuttavia, per fortuna, sopraggiungono per tempo Kemal e Nihan, il cui arrivo evita una tragedia. Ma Asu come giustificherà all'ingegnere che cosa stava succedendo?

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.