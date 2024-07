The Family Anticipazioni 1° agosto 2024: Yagmur in grave pericolo, lo spietato Serhat la sta cercando!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 1° agosto 2024 su Canale 5: Yagmur rischia grosso. Serhat,, un losco individuo, si è messo sulle sue tracce...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family ci sbalordiranno. Nell'episodio in onda il 1° agosto 2024, alle 14:45, Ibrahim vuole convincere Aslan a non vendere le sue quote al casinò online in Romania, però non ci riesce. Allora, l'uomo va a parlarne direttamente con Hulya, candidandosi per prendere le redini della famiglia. Intanto, Serhat chiede ad Atilla di fornirgli l'indirizzo di Yagmur per pareggiare i conti, mentre Cihan vuole riprendere a tutti i costi le sedute con Devin...

The Family Anticipazioni: Aslan non vuole dare ascolto a Ibrahim!

Ibrahim continua a provare a mettere i bastoni tra le ruote ad Aslan. L'uomo è costantemente in competizione con suo nipote, poiché non riesce ad accettare che, dopo la morte del fratello, Yusuf, sia stato Aslan a prendere in mano le redini della famiglia Soykan. Ora, Ibrahim sta cercando di convincere il giovane a non vendere le sue quote al casinò online in Romania; tuttavia, com'era prevedibile, Aslan non sembra essere minimamente intenzionato a dargli ascolto...

The Family Anticipazioni: Ibrahim fa una proposta a Hulya...

Hulya sta per ricevere la visita di suo cognato. La donna, al solito, è irritata dalla sua presenza, ma lo sta comunque a sentire. Ibrahim le sta riportando che cosa si sono detti lui e suo figlio. Sottolineando che Aslan non è in grado di prendere le decisioni giuste per la tutti loro, Ibrahim prova a candidarsi come nuovo capofamiglia. Che cosa gli risponderà a questo punto Hulya?

Yagmur nei guai, nelle Anticipazioni di The Family del 1° agosto 2024

Yagmur e Ceylan si sono recate in un locale per trascorrere una serata divertente insieme, ma, ben presto, accade qualcosa che spinge la prima a scappare a gambe levate. Un uomo di nome Serhat l'avvicina e la chiama Hande; spaventata, Yagmur costringe la sua amica, che intanto era stata avvicinata da Atilla, ad andare via rapidamente. Grazie al suo amico, il losco individuo scopre che il vero nome della giovane non è Hande, bensì appunto Yagmur. Serhat l'ha conosciuta in passato, quando lei lavorava come escort; Yagmur smise di svolgere questa professione nel momento in cui una sua collega rimase uccisa, e fu proprio bin questione ad ammazzarla, mentre lei riprendeva l'omicidio con il suo telefono. Serhat, determinato a pareggiare i conti, chiede ad Atilla di fornirgli l'indirizzo di Yagmur. Intanto, Cihan vorrebbe riprendere ad ogni costo le sedute con Devin; quest'ultima accetterà?

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.