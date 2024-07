The Family Anticipazioni Puntate dal 29 luglio al 2 agosto 2024: Devin contro Hulya, Yagmur in pericolo di vita!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca con protagonista l'attore che prestava il volto a Cesur di Brave and Beautiful, Kivanc Tatlitug, The Family, in onda dal 29 luglio al 2 agosto 2024 su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda lunedì 29 luglio 2024

Devin continua ad avere delle difficoltà ad inserirsi nella famiglia Soykan, soprattutto a causa di Hulya. Quest'ultima, che non fa che sorvegliarla, sta per oltrepassare il limite trasferendo sul conto della nuora grosse somme di denaro come fosse uno stipendio mensile. Intanto, Aslan deve fare i conti con la freddezza di Devin, ma anche con i suoi pericolosi nemici, in primis suo zio Ibrahim.

Puntata in onda martedì 30 luglio 2024

Hulya diffonde la notizia che Devin si è rifiutata di prendere il cognome Soykan al momento delle nozze, scatenando un grosso caos sui social. Intanto, Aslan ci resta male, specialmente alla luce del suo accordo con la moglie. Per fortuna, riescono a riappacificarsi velocemente. D'altra parte, i guai per il biondo non sono finiti: qualcuno s'introduce nell'ufficio del defunto padre di Aslan, Yusuf, scatenando nuove tensioni tra il protagonista ed il fratello maggiore, Cihan, possessore delle chiavi dello studio.

Puntata in onda mercoledì 31 luglio 2024

Ibrahim costringe Aslan ad aprire la cassaforte dell'ufficio di Yusuf per leggere una lettera scritta proprio dal defunto e destinata a ciascuno dei suoi figli. Il giovane non ha mai letto queste parole, e Cihan lo conferma a Devin durante una delle loro sedute. Inoltre, la psicologa sta per fare un'altra scoperta interessante: Hulya ha "regalato" a sua madre Nese dei vestiti e delle borse che lei non usava più. Devin s'infuria e discute con Hulya. Intanto, Aslan sta ascoltando le dure parole che le due si gridano contro.

Puntata in onda giovedì 1° agosto 2024

Ibrahim vuole convincere Aslan a non vendere le sue quote al casinò online in Romania, però non ci riesce. Allora, l'uomo va a parlarne direttamente con Hulya, candidandosi per prendere le redini della famiglia. Intanto, Serhat chiede ad Atilla di fornirgli l'indirizzo di Yagmur per pareggiare i conti, mentre Cihan vuole riprendere a tutti i costi le sedute con Devin.

Puntata in onda venerdì 2 agosto 2024

Leyla e Devin cenano insieme: un'occasione perfetta per la prima, che vuole convincere la cognata a non rinunciare al suo grande amore. Intanto, Serhat trova Yagmur e la aggredisce. La giovane però riesce a liberarsi e a fuggire. Ibrahim, invece, scopre il passato di Yagmur e chiede di avere delle prove da poter consegnare a Hulya. Nel frattempo, Aslan decide di girare a Serhat l'affare sul casinò.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.