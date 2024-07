Beautiful, Anticipazioni Puntata del 1° agosto 2024: Sheila corre da Deacon dopo la proposta di matrimonio di Bill!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 1° agosto 2024, Sheila, sconvolta dalla proposta di matrimonio di Bill, fugge da Deacon. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 il 1° agosto 2024, Bill si farà avanti con Sheila e le chiederà di sposarlo. La Carter rimarrà senza parole e non saprà se accettare o meno il prezioso anello che lo Spencer le offrirà. Confusa, nel manico ma soprattutto per nulla innamorata del magnate, la rossa gli chiederà del tempo per pensarci e, approfittando di questo, correrà da Deacon per avere da lui consigli ma soprattutto un aiuto. L’incontro con lo Sharpe la porterà a prendere una decisione, qualunque essa sia? Intanto Ridge e la polizia staranno in agguato, pronti a passare all’attacco per arrestare la malefica Carter, una volta che lei avrà confessato tutti i suoi efferati crimini.

Beautiful Anticipazioni: Bill fa la sua mossa!

Bill è pronto a mettere in scena l’atto finale. Lo Spencer ha pensato di chiedere a Sheila di sposarlo, convinto che con questo gesto la rossa capitolerà. Davanti a una proposta di nozze, la Carter smetterà sicuramente di dubitare delle sue intenzioni e si lascerà andare a raccontare tutto del suo passato, crimini compresi. Dollar Bill si inginocchierà davanti a lei con un anello meraviglioso, con una pietra nera, e le farà la dichiarazione. Come prevedibile, Sheila rimarrà stupita ma sceglierà di non accettare subito. Chiederà al magnate del tempo per pensarci. Il padre di Liam cercherà di insistere ma capito di non poter fare di più, accetterà di darle un momento per riflettere sul da farsi.

Anticipazioni Beautiful: Sheila corre da Deacon

Sheila chiederà a Bill di poter riflettere sulla sua proposta e lo pregherà di avere un po’ di pazienza prima di sapere la sua risposta. La Carter sarà sinceramente spiazzata da questa novità, soprattutto perché non si aspettava certo che lo Spencer facesse così tanto sul serio. A turbarla saranno però i sentimenti che prova per Deacon, da cui fuggirà appena ne avrà occasione. Nonostante lo Sharpe le abbia detto di non voler avere più nulla a che fare con lei, per paura di perdere Hope, la rossa si presenterà da lui per dirgli quello che è appena successo e per trovare in lui un aiuto e un sostegno. Ma il padre di Hope saprà darle la mano che lei desidera?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge pronto a uscire allo scoperto

Ridge e Bill sono alleati contro Sheila e non vedono l’ora di poterla incastrare. I due hanno organizzato un piano con i fiocchi e sperano proprio che le cose vadano secondo i loro piani. I due dovranno però attendere prima di incastrare la rossa. La Carter non si fida ancora del tutto di Bill e teme di essere presa in giro da lui. Un timore, fondato, che lo Spencer dovrà fugare il prima possibile se vorrà raggiungere l’obiettivo che lui e lo stilista, insieme alla polizia, si sono prefissati e che ha portato entrambi a fingere di essere impazziti, fuggiti e di aver addirittura voltato le spalle alla famiglia.

