Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 24 luglio 2024

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 24 luglio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 luglio 2024 - Steffy sarà assalita da un terribile dubbio. La Forrester osserverà attentamente la Logan e si renderà conto che la ragazza prova, molto probabilmente, una forte attrazione nei confronti di Thomas. Ma com’è possibile dopo tutto quello che è successo? Intanto il Forrester prometterà a Douglas di non tradire mai più la sua fiducia e gli confermerà la sua intenzione di dimostrargli quanto sia cambiato e pronto a non ripetere gli errori del passato. Taylor non potrà che essere fiera di suo figlio, che ha fatto passi da gigante. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 luglio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 24 luglio 2024 - Kemal si rende conto che Emir si sta muovendo di soppiatto; sospettoso, decide di seguirlo senza che lui se ne accorga. Il primo si mette sulle tracce del suo acerrimo nemico per scoprire che cosa abbia in mente di fare, quando, guardando dalla finestra, si accorge dell'inatteso arrivo della polizia. In allarme, il Soydere si reca immediatamente nella sala degli ospiti, e qui - con gli occhi sgranati - vede gli agenti mettere le manette ai polsi ad Ozan. Dunque, il protagonista capisce che il commissario non ha mantenuto la promessa che gli aveva fatto, ossia di prevenire l'arresto nel corso dell'evento... Qui la trama completa di Endless Love.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 luglio

Nella puntata di The Family di oggi - 24 luglio 2024 - Devin è sotto shock per ciò che è appena accaduto durante la celebrazione del suo matrimonio con Aslan: qualcuno ha sparato ad Ekrem, ferendolo gravemente. Sconvolta, la psicologa viene colta da un improvviso attacco di panico, tanto che supplica Turgut di riportarla a casa. Intanto, Hulya ne approfitta per provare a convincerla di lasciare la villa, ma non ottiene il risultato sperato. Il braccio destro di Aslan, invece, si sta risvegliando in ospedale. Ekrem dichiara di non sapere chi gli abbia sparato, poiché non ha riconosciuto il sicario. Nel mentre, il protagonista si prepara a mettere in atto il suo piano di vendetta. Infatti, Aslan è certo che il responsabile di quanto accaduto sia Atilla, ed ora si sta mettendo sulle sue tracce... Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 24 luglio 2024 - Abel rivelerà a Salvador e a Lope di aver chiesto a Jana di diventare la sua fidanzata e di attendere trepidante una sua risposta. Il dottore spererà di avere una risposta affermativa dalla cameriera, lei confermerà a Manuel di aver voltato pagina e di aver deciso di cominciare una vita insieme al dottore. Il marchese sarà sconvolto da questa notizia ma soprattutto sarà furioso contro Jimena quando scoprirà che a scatenare la Guardia Civile contro di lui è stata proprio sua moglie, per impedirgli di riprendere a volare. Tra i due ci sarà un grosso litigio. Intanto Pia parlerà con Romulo e scoprirà che il maggiordomo sta istruendo Mauro in modo così tanto esigenze, nell’eventualità che il ragazzo debba prendere il suo posto. Romulo confesserà alla governante di non sentirsi molto in forma e di aver paura di dover lasciare il lavoro molto prima del previsto. In cucina arriverà una lettera inaspettata e Candela riuscirà a distrarsi dai pensieri martellanti su Don Carlos mentre Cruz deciderà di dare una festa in maschera e Don Alonso le darà il suo consenso mentre tra Petra e Feliciano continuerà a esserci molta freddezza. Qui la trama completa de La Promessa.

