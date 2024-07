The Family Anticipazioni 24 luglio 2024: Devin ha un attacco di panico!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono ricche di momenti emozionanti. Nell'episodio in onda il 24 luglio 2024, alle 14:45, Devin è molto turbata da ciò che è accaduto durante il suo matrimonio con Aslan, tanto che viene colta da un improvviso attacco di panico. La psicologa supplica Turgut di riportarla a casa. Intanto, Hulya prova a convincerla a lasciare la villa, ma senza successo. Ekrem, invece, si risveglia in ospedale e dichiara di non sapere chi gli abbia sparato: non l'ha riconosciuto. Nel frattempo, il protagonista si è messo sulle tracce di Atilla, pronto a vendicarsi...

The Family Anticipazioni: Aslan e Devin sotto shock!

Nonostante gli svariati tentativi di Hulya di mettere i bastoni tra le ruote al loro amore, Aslan e Devin hanno deciso di andare fino in fondo: volevano sposarsi e niente e nessuno, nemmeno la madre di lui in persona, avrebbe impedito loro di coronare questo sogno. Così, finalmente è giunto il grande giorno della coppia. Tanto Aslan quanto Devin sono felici di diventare marito e moglie, certi che stiano per vivere una delle emozioni più forti della loro vita. Purtroppo, però, accade qualcosa di terribile che turba gli sposi e tutti i presenti...

The Family Anticipazioni: Un sicario spara ad Ekrem!

Ekrem si è innamorato di Yagmur non appena l'ha vista: erano al bancone del bar di un hotel, e lui stava accorrendo in sua aiuto, dato che lei stava avendo uno scontro verbale e fisico con un uomo che l'aveva scambiata per una prostituta. Quella sera stessa, prima di sparire nel nulla, Yagmur gli ha persino stampato un bacio sulla bocca, lasciando Ekrem senza parole, e senza fiato. Ora, quest'ultimo si sta dichiarando alla sua bella, confessandole che sta cominciando a provare qualcosa nei suoi confronti. Subito dopo, un sicario gli spara e lo ferisce gravemente.

Devin è sotto shock per ciò che è appena accaduto durante la celebrazione del suo matrimonio con Aslan: qualcuno ha sparato ad Ekrem, ferendolo gravemente. Sconvolta, la psicologa viene colta da un improvviso attacco di panico, tanto che supplica Turgut di riportarla a casa. Intanto, Hulya ne approfitta per provare a convincerla di lasciare la villa, ma non ottiene il risultato sperato. Il braccio destro di Aslan, invece, si sta risvegliando in ospedale. Ekrem dichiara di non sapere chi gli abbia sparato, poiché non ha riconosciuto il sicario. Nel mentre, il protagonista si prepara a mettere in atto il suo piano di vendetta. Infatti, Aslan è certo che il responsabile di quanto accaduto sia Atilla, ed ora si sta mettendo sulle sue tracce...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.