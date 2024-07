Endless Love Anticipazioni 24 luglio 2024: Emir vicino alla verità, Ozan finisce in manette!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 24 luglio 2024 su Canale 5: Emir è ad un passo dallo scoprire chi sia il misterioso "fratello", mentre Ozan viene arrestato!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 24 luglio 2024, alle 14:10, nel corso della festa per la raccolta fondi, Asu riceve l'ordine dallo zio Hakki di ricercare un documento nel archivi aziendali. Al contempo, Emir si sta recando agli uffici seguendo le direttive di un ricattatore anonimo che gli ha garantito che gli svelerà l'identità del suo misterioso "fratello". Kemal si rende conto che il rivale si sta comportando in modo sospetto e, proprio quando sta per accedere all'archivio, vede la polizia dalla finestra. L'ingegnere si dirige verso la sala degli ospiti e assiste all'arresto di Ozan: il commissario non ha mantenuto la promessa di prevenire l'arresto durante l'evento!

Endless Love Anticipazioni: Asu fa una richiesta ad Hakki...

Kemal ha chiesto a Tufan di fornirgli tutte le prove di cui è in possesso contro Emir per inchiodarlo una volta per tutte. Il biondo gli ha rifilato una risposta negativa, ma poi è andato a parlarne con Asu. Quest'ultima, convinta che l'idea dell'ingegnere non sia affatto male, ne ha discusso con Hakki. Asu ha chiesto allo "zio" di far arrivare nelle mani del Soydere la famosa chiavetta usb in cui sono contenuti i filmati della notte dell'omicidio di Linda. In questo modo, finalmente il suo spregevole fratello sarebbe finito dietro le sbarre, quindi la loro "guerra" sarebbe cessato. Hakki, tuttavia, si è rifiutato. La "nipote" ha insistito, e alla fine ha centrato il suo obiettivo...

Endless Love Anticipazioni: Emir vicino alla verità...

Nel corso della festa per la raccolta fondi, Asu ha ricevuto un chiaro ordine da suo "zio": recarsi negli archivi aziendali per cercare un documento. La mora, però, non è la sola che si sta muovendo furtivamente: Emir si sta muovendo allo stesso modo per raggiungere gli uffici. Quest'ultimo sta seguendo le direttive di un anonimo ricattatore, il quale gli ha promesso che gli svelerà l'identità del suo misterioso "fratello"...

Ozan viene arrestato, nelle Anticipazioni di Endless Love del 24 luglio 2024

Kemal si rende conto che Emir si sta muovendo di soppiatto; sospettoso, decide di seguirlo senza che lui se ne accorga. Il primo si mette sulle tracce del suo acerrimo nemico per scoprire che cosa abbia in mente di fare, quando, guardando dalla finestra, si accorge dell'inatteso arrivo della polizia. In allarme, il Soydere si reca immediatamente nella sala degli ospiti, e qui - con gli occhi sgranati - vede gli agenti mettere le manette ai polsi ad Ozan. Dunque, il protagonista capisce che il commissario non ha mantenuto la promessa che gli aveva fatto, ossia di prevenire l'arresto nel corso dell'evento...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.