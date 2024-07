Beautiful, Anticipazioni Puntata del 24 luglio 2024: Steffy sconvolta da un dubbio atroce. Hope è attratta da Thomas?

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 24 luglio 2024, vedremo che Steffy si renderà conto che Hope guarda Thomas in modo diverso. La Forrester penserà che la sua sorellastra sia attratta da suo fratello! Scopriamo insieme le Anticipazioni e le trame dell’episodio della Soap.

Nella puntata di Beautiful in onda il 24 luglio 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Steffy sarà assalita da un terribile dubbio. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Forrester osserverà attentamente la Logan e si renderà conto che la ragazza prova, molto probabilmente, una forte attrazione nei confronti di Thomas. Ma com’è possibile dopo tutto quello che è successo? Intanto il Forrester prometterà a Douglas di non tradire mai più la sua fiducia e gli confermerà la sua intenzione di dimostrargli quanto sia cambiato e pronto a non ripetere gli errori del passato. Taylor non potrà che essere fiera di suo figlio, che ha fatto passi da gigante.

Beautiful Anticipazioni: Hope pronta a tornare sulla cresta dell’onda

Hope è pronta a riscattare la sua Hope for the Future. Liam ha ceduto ma ha promesso a sua moglie di tenere d’occhio Thomas e di non lasciare che il Forrester faccia quello che vuole. La discussione con suo marito ha messo di malumore la Logan. La ragazza sapeva che il suo consorte non dimenticherà mai quello che è successo con lo stilista ma non credeva che Liam avrebbe preferito che lei rinunciasse alla sua carriera – che le è costata tanti sacrifici – pur di non fare un passo indietro. Questo atteggiamento l’ha messa in allarme e sembra abbia persino compromesso il loro rapporto. A rendersi conto che qualcosa non va in lei sarà Steffy, che comincerà a pensare che la sua sorellastra provi degli strani sentimenti per suo fratello e ne rimarrà stupita.

Anticipazioni Beautiful: Steffy crede che Hope provi attrazione per Finn

Hope ha riaccolto Thomas alla Forrester e ha apprezzato le sue rassicurazioni sul comportamento che avrà d’ora in poi con lei. La giovane è stata felice soprattutto per Douglas, raggiante nel sapere che i suoi genitori abbiano finalmente fatto pace. Steffy osserverà i due ragazzi a lungo, fiera che abbiano messo da parte i dissapori sia per il bene dell’azienda sia per quello di suo nipote. La Forrester noterà però anche un particolare. Il modo in cui Hope guarda Thomas è cambiato e si renderà conto che la sua sorellastra è in qualche modo attratta dallo stilista, diventato una persona nuova. Steffy confiderà i suoi dubbi a Finn, preoccupata di quello che sta succedendo e molto sorpresa di sapere la Logan attirata da un uomo che non sia Liam.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas promette a Douglas di non tradire più la sua fiducia

Steffy si riprometterà di tenere sotto controllo Hope, convita che la ragazza sia attratta da suo fratello ma non potrà negare di essere contenta che Thomas stia riscuotendo tanto successo. Questo è infatti sintomo di quanto lui sia cambiato. Il ragazzo commuoverà madre e sorellina promettendo a Douglas di non tradire mai più la sua fiducia e di essere un padre migliore. Il bambino ne sarà felice e finalmente sorriderà davanti all’idea che i suoi genitori abbiano finalmente trovato la pace che lui tanto sperava trovassero.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.