Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 22 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 22 luglio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 luglio 2024 - Hope affronterà Liam e gli rivelerà di aver preso la sua decisione su Thomas. La Logan dovrà confessare al marito di aver dovuto scendere a compromessi e di non essere stata disposta a rinunciare alla sua carriera e alla sua linea per mantenere il punto con il Forrester. Lo Spencer non sarà per nulla d’accordo con lei e cercherà di farle capire che una simile scelta avrà delle pesanti conseguenze nella loro famiglia. Thomas si dimostrerà di nuovo una persona instabile e finirà per causare ulteriori danni alle loro persone. Hope continuerà a ribadire che il gioco valga la candela e che la Hope for the Future debba avere ancora un futuro e che il figlio di Ridge, può garantirglielo. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 21 al 27 luglio 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 luglio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 22 luglio 2024 - Ozan è ancora sconvolto per la drastica decisione che ha preso Zeynep di andare via di casa. I due si scontrano, e lei scarica tutta la colpa della loro crisi coniugale sulla sua famiglia, che non l'ha mai fatta sentire benvoluta. Come se non bastasse, Zeynep dice al marito che, dal momento che è certa che i suoi genitori non la faranno mai sentire una di loro, è giunta alla conclusione che la cosa migliore sia divorziare. Il fratello di Nihan è devastato da questa notizia, tanto che arriva a proporle una soluzione alternativa affinché sia maggiormente tutelata: un contratto matrimoniale...Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 22 al 26 luglio 2024.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 luglio

Nella puntata di The Family di oggi - 22 luglio 2024 - proseguono i preparativi del matrimonio di Aslan, e Hulya è sempre più insofferente. Quest'ultima si è addirittura giocata il suo asso nella manica, invitando Cihan alle nozze. In effetti, il fratello maggiore dello sposo ha appena ricevuto un invito, anche se è diverso da tutti gli altri. Hulya è certa che la presenza di Cihan, da sempre in conflitto con Aslan, porterà scompiglio, ed è proprio ciò che si augura. Inoltre, la signora fa una scoperta che la farà innervosire ancora di più: una volta divenuta la moglie di suo figlio, la futura nuora non prenderà il cognome della loro famiglia. Il fatto che Devin non si chiamerà Soykan fa irritare Hulya oltremodo, considerando questa decisione un affronto insopportabile! Qui la trama completa di The Family.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 22 al 26 luglio 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 22 luglio 2024 - Cruz e Pelayo riparleranno del loro accordo su Catalina. La marchesa redarguirà il conte e lo spingerà a onorare il loro patto. Il ragazzo dovrà presto conquistare Catalina e sposarla, in modo da allontanarla dalla tenuta. La marchesina sarà in grande pericolo. Intanto Petra se la prenderà con Teresa e le intimerà di stare lontana da Feliciano. Jana rivelerà a Curro dove è stata trovata Ramona e continuerà a pensare che la donna abbia dei problemi di salute mentale. Candela si sentirà molto giù per la storia di Don Carlos ma Simona le offrirà il suo aiuto per dimenticare quanto successo. Lorenzo, Margarita, Cruz e Alonso firmeranno il contratto definitivo e la vedova di Don Fernando entrerà ufficialmente in possesso delle quote de La Promessa, vinte a poker. Manuel confiderà a Martina, ancora molto giù per gli ultimi avvenimenti, di essersi allontanato da Jimena e di non poter più salvare il loro matrimonio mentre Mauro, impegnato nello studio dell’abbinamento dei vini al cibo, confesserà a Pia di pensare che Don Romulo voglia lasciare il suo lavoro. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 21 al 27 luglio luglio 2024.