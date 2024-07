Beautiful, Anticipazioni Puntata del 22 luglio 2024: Liam non può crederci. Hope ha perso la testa?

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 22 luglio 2024 vedremo che Liam non riuscirà a mandare giù la decisione di Hope e cercherà di far cambiare idea alla moglie. Per lui Thomas non deve tornare alla Forrester né ora né mai. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 22 luglio 2024, alle ore 13.50, Hope affronterà Liam e gli rivelerà di aver preso la sua decisione su Thomas. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan dovrà confessare al marito di aver dovuto scendere a compromessi e di non essere stata disposta a rinunciare alla sua carriera e alla sua linea per mantenere il punto con il Forrester. Lo Spencer non sarà per nulla d’accordo con lei e cercherà di farle capire che una simile scelta avrà delle pesanti conseguenze nella loro famiglia. Thomas si dimostrerà di nuovo una persona instabile e finirà per causare ulteriori danni alle loro persone. Hope continuerà a ribadire che il gioco valga la candela e che la Hope for the Future debba avere ancora un futuro e che il figlio di Ridge, può garantirglielo.

Anticipazioni Beautiful: Liam scopre l’amara verità su Hope e Thomas

Liam è stato tradito da Hope o almeno così si sentirà il ragazzo quando scoprirà della decisione della moglie. La Logan ha deciso di riassumere Thomas alla Forrester e il ragazzo è tornato in pista, pronto a risollevare le sorti della Hope for the Future e certo di riuscire a dimostrare a tutti quanto sia cambiato. La buona volontà dello stilista ha convinto pure Brooke ma non riuscirà a persuadere lo Spencer, suo nemico da sempre, che continuerà a pensare il figlio di Ridge un pericolo per lui e per la sua famiglia. E quando verrà a conoscenza di quello che ha fatto la sua consorte andrà su tutte le furie e vorrà immediate spiegazioni… che però non gli piaceranno nemmeno. Per Liam sarà un duro colpo e potrebbe incrinare la sua fiducia nella madre di sua figlia.

Beautiful Anticipazioni: Hope rivela a Liam di voler rischiare

Hope sarà molto chiara con Liam. La ragazza gli dirà di voler rischiare di soffrire nuovamente, per salvare la sua collezione. La Hope for the Future è molto importante per lei e non ci rinuncerà facilmente. Non permetterà che il passato le impedisca di andare avanti e di mettere in atto l’unica sola soluzione ai suoi problemi. Sebbene sia conscia che Liam non sarà mai del suo stesso parere, per la Logan è importante che lui comprenda che non aveva altra scelta se non quella di rinunciare alla sua carriera, cosa che non era disposta a fare nemmeno davanti alla prospettiva di riavere Thomas tra i piedi e doversi di nuovo guardare le spalle da lui.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam deluso da Hope

Nonostante le sue spiegazioni, Hope non riuscirà a convincere Liam di aver fatto la scelta giusta. Lo Spencer sarà più che mai convinto che la collezione della moglie potesse essere messa da parte davanti alla terribile prospettiva di riavere Thomas accanto. Insomma per il figlio di Bill la Hope for the Future doveva essere sacrificata, per non permettere al Forrester di averla vinta. Una situazione che la Logan non poteva permettere, non dopo tutto il lavoro fatto e tutti i sacrifici profusi per distinguersi all’interno dell’azienda e non essere l’ombra di nessuno. Questa differenza di vedute creerà diversi problemi all’interno della coppia Liam/Hope.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.