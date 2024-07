Endless Love Anticipazioni 19 luglio 2024: Zeynep vuole divorziare da Ozan?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 19 luglio 2024 su Canale 5 rivelano che Zeynep si reca da un avvocato. Emir, invece, è sulle tracce di Hakki. Nel frattempo, Galip aiuta Leyla, mentre Kemal indaga...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 19 luglio 2024, alle 14:10, Zeyenep, accompagnata dalla sua migliore amica, Sema, va a parlare con un avvocato. Intanto, grazie ad un'intercettazione telefonica, Tufan scopre che Emir è sulle tracce di Hakki. Il giovane avvisa subito l'uomo, che altrettanto velocemente cancella il filmato in cui è in compagnia di Nazif prima che lo trovi l'imprenditore. Galip, invece, accetta di aiutare Leyla a prendere il posto di Onder e Vildan in azienda. Nel frattempo, Kemal e Zehir stanno interrogando una donna che ha effettuato dei pagamenti sul conto del fratello dell'autista defunto. Dopo averli salutati senza aver dato loro informazioni utili, la signora chiama Hakki...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep pensa al divorzio?

Fehime è andata a casa di Kemal, e con sua grande sorpresa si è imbattuta in Zeynep. Quest'ultima, tra l'altro, era lì con una valigia; pertanto, la donna le ha chiesto una spiegazione. Zeynep le ha raccontato che, a forza di subire soprusi da parte di Vildan, si è sentita costretta ad abbandonare il tetto coniugale. Ora, tra l'altro, la giovane potrebbe essere sul punto di spingersi persino oltre. Zeynep, in compagnia della sua migliore amica, Sema, si sta recando da un avvocato. Che la mora sia intenzionata a chiedere il divorzio ad Ozan per svincolarsi una volta per tutte dalla sua famiglia?

Endless Love Anticipazioni: Hakki alle strette...

Grazie ad un'intercettazione telefonica, Tufan entra a conoscenza di ciò che sta facendo Emir: quest'ultimo si sta mettendo sulle tracce di Hakki. In allarme, il biondo chiama immediatamente l'uomo per avvisarlo; altrettanto repentinamente, Hakki cancella il filmato in cui appare in compagnia di Nazif prima che Emir possa vederlo. Lo zio di Asu sa bene che, se venisse associato al defunto autista, sarebbe spacciato...

Kemal indaga, nelle Anticipazioni di Endless Love del 19 luglio 2024

Galip ha sempre avuto un debole per Leyla, e non lo ha mai nascosto. Anche e soprattutto per questa ragione, l'uomo accetta di darle una mano a prendere il posto di Onder e Vildan in azienda. La zia di Nihan sarà in grado di raggiungere questo obiettivo grazie all'aiuto di Galip? Intanto, Kemal e Zehir stanno conducendo una delle loro indagini. I due rintracciano la donna responsabile di alcuni pagamenti effettuati al fratello di Nazif. La signora, però, non ha niente di interessante da dire loro. Una volta che il Soydere e Zehir se ne vanno, la donna si affretta a chiamare Hakki...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.