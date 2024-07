Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 19 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 luglio 2024.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 luglio 2024 - Liam continuerà a spingere Hope a non riassumere Thomas e a non permettere al Forrester di tornare nelle loro vite. Lo Spencer ricorderà alla moglie tutto il male che il ragazzo ha fatto alla loro famiglia e quanto abbiano sofferto per la storia di Beth prima e ora per quella di Douglas. Il ragazzo spererà che la sua consorte abbia capito quanto sia pericoloso il figlio di Ridge e Hope sembrerà davvero prendere sul serio le parole del marito ma… non tutto andrà come previsto da Liam Spencer. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 luglio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 19 luglio 2024 - Galip ha sempre avuto un debole per Leyla, e non lo ha mai nascosto. Anche e soprattutto per questa ragione, l'uomo accetta di darle una mano a prendere il posto di Onder e Vildan in azienda. La zia di Nihan sarà in grado di raggiungere questo obiettivo grazie all'aiuto di Galip? Intanto, Kemal e Zehir stanno conducendo una delle loro indagini. I due rintracciano la donna responsabile di alcuni pagamenti effettuati al fratello di Nazif. La signora, però, non ha niente di interessante da dire loro. Una volta che il Soydere e Zehir se ne vanno, la donna si affretta a chiamare Hakki... Qui la trama completa di Endless Love.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 luglio

Nella puntata di The Family di oggi - 19 luglio 2024 - nonostante tutte le difficoltà, e soprattutto nonostante l'opposizione e le macchinazioni di Hulya, Aslan e Devin sono determinati ad andare fino in fondo; pertanto, la coppia fissa la data delle nozze. Intanto, la capofamiglia dei Soykan fa una scoperta molto interessante. Hulya apprende un'informazione che potrebbe tornarle utile per centrare il suo obiettivo, ossia che Cihan è uno dei pazienti della sua futura nuora. Allora, la signora si gioca una delle sue carte migliori: invita il figlio maggiore al matrimonio... Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 19 luglio 2024 - Manuel comincerà a sospettare che sua madre non dica la verità. Dopo essersi rifugiato nell’hangar, il ragazzo chiamerà Don Romulo e gli chiederà di dirgli se sia o meno al corrente di un qualche legame tra la marchesa e Ramona. Il maggiordomo lo informerà che la donna di cui parla era molto legata a Dolores, una vecchia cameriera vicina alla prima moglie di Don Alonso. Il marchesino si convincerà che la sua mamma non sia stata sincera e, preso coraggio, l’affronterà di petto e l’accuserà di essere coinvolta nella sparizione di Ramona. Intanto Feliciano si rifiuterà di seguire gli ordini di Petra e le dirà di non essere più disposto a fare il doppio gioco. Questo comportamento lo avvicinerà a Lope e Salvador. Catalina e Pelayo organizzeranno una piccola festa per ringraziare le donne che hanno collaborato alla produzione della marmellata e Cruz, avvertita da Petra, si precipiterà a rimproverare la figliastra per non aver rispettato il momento di crisi che la sua famiglia sta vivendo, dopo l’aborto di Jimena. Margarita e Don Carlos saranno pronti a firmare il loro contratto ma… Qui la trama completa de La Promessa.

