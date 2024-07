The Family Anticipazioni 19 luglio 2024: Hulya continua a tramare nell'ombra contro Devin!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family, la nuova soap opera turca, in onda il 19 luglio 2024 su Canale 5 rivelano che Hulya non ha alcuna intenzione di lasciare Devin ad Aslan in pace...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 19 luglio 2024, alle 14:45, Aslan si rende conto che Hulya non vede di buon occhio Devin perché non la ritiene alla sua altezza, né all'altezza della famiglia Soycan. Il giovane, però, mette subito le cose in chiaro: lei è la donna che ama, e non permetterà a niente e a nessuno di ostacolare il loro amore. Intanto, Aslan e Devin fissano la data delle nozze, mentre la donna fa una scoperta interessante. Hulya viene a sapere che Cihan è uno dei pazienti della sua futura nuora, e si gioca la sua carta migliore: lo invita al matrimonio...

The Family Anticipazioni: Hulya fa redigere un accordo prematrimoniale...

Hulya si è detta sin da subito contraria alla relazione amorosa tra Aslan e Devin. Così, quando ha scoperto che i due avevano persino deciso di convolare a nozze, è andata su tutte le furie. Pertanto, la donna ha agito subito: ha fatto redigere un contratto che Devin avrebbe dovuto firmare nel caso in cui si fossero davvero sposati alla fine. Ovviamente, la sua iniziativa non è piaciuta né ad Aslan né alla sua futura moglie...

The Family Anticipazioni: Aslan mette le cose in chiaro con Hulya!

Il protagonista si sta rendendo sempre più conto del fatto che Hulya non tenga in buona considerazione Devin: non la ritiene alla sua altezza né all'altezza della famiglia Soycan. Allora, Aslan si affretta a mettere le cose in chiaro una volta per tutte. Il biondo ci tiene a far presente alla madre che la fidanzata è la persona che ama, e che non permetterà a niente e a nessuno di ostacolare il loro amore...

Hulya non si dà per vinta, nelle Anticipazioni di The Family del 19 luglio 2024

Nonostante tutte le difficoltà, e soprattutto nonostante l'opposizione e le macchinazioni di Hulya, Aslan e Devin sono determinati ad andare fino in fondo; pertanto, la coppia fissa la data delle nozze. Intanto, la capofamiglia dei Soykan fa una scoperta molto interessante. Hulya apprende un'informazione che potrebbe tornarle utile per centrare il suo obiettivo, ossia che Cihan è uno dei pazienti della sua futura nuora. Allora, la signora si gioca una delle sue carte migliori: invita il figlio maggiore al matrimonio...

