La Promessa Anticipazioni 19 luglio 2024: Manuel accusa Cruz di aver fatto del male a Ramona!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 19 luglio 2024 su Canale5, Manuel si convincerà che Cruz gli abbia mentito e affronterà sua madre per scoprire la verità che lei nasconde su Ramona. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete dell’episodio della Soap.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 19 luglio 2024, alle ore 15.45, Manuel comincerà a sospettare che sua madre non dica la verità. Dopo essersi rifugiato nell’hangar, il ragazzo chiamerà Don Romulo e gli chiederà di dirgli se sia o meno al corrente di un qualche legame tra la marchesa e Ramona. Il maggiordomo lo informerà che la donna di cui parla era molto legata a Dolores, una vecchia cameriera vicina alla prima moglie di Don Alonso. Il marchesino si convincerà che la sua mamma non sia stata sincera e, preso coraggio, l’affronterà di petto e l’accuserà di essere coinvolta nella sparizione di Ramona. Intanto Feliciano si rifiuterà di seguire gli ordini di Petra e le dirà di non essere più disposto a fare il doppio gioco. Questo comportamento lo avvicinerà a Lope e Salvador. Catalina e Pelayo organizzeranno una piccola festa per ringraziare le donne che hanno collaborato alla produzione della marmellata e Cruz, avvertita da Petra, si precipiterà a rimproverare la figliastra per non aver rispettato il momento di crisi che la sua famiglia sta vivendo, dopo l’aborto di Jimena. Margarita e Don Carlos saranno pronti a firmare il loro contratto ma…

Anticipazioni La Promessa: Manuel accusa Cruz di aver fatto del male a Ramona

Manuel si è fatto convincere da Jana a investigare più a fondo sulla questione Ramona. Il ragazzo si rifugerà nell’hangar e chiamerà Don Romulo per chiedergli se lui sia al corrente di un qualche legame tra Cruz e la donna scomparsa. Il maggiordomo gli dirà che Ramona era molto amica di un’ex cameriera, vicina alla prima marchesa ovvero alla madre di Catalina e Tomas. Manuel sbiancherà e penserà che Jana abbia sempre avuto ragione. Preso coraggio affronterà sua madre e l’accuserà di avergli mentito e di essere coinvolta in terribili piani, di cui vorrà essere subito informato. Cruz dovrà trovare velocemente una scusa per impedire al figlio di scoprire tutto.

La Promessa Anticipazioni: Feliciano volta le spalle a Petra

Feliciano farà in modo che Petra non riesca a sabotare la spedizione delle marmellate e questo gesto lo avvicinerà a Lope e Salvador. I due ragazzi gli proporranno di passare una serata insieme e il giovane ne sarà molto contento. Quando sua sorella – in realtà sua madre – lo rimprovererà per averla ostacolata e per aver iniziato a frequentare compagnie poco vantaggiose per lei, l’attendente le risponderà di non avere più intenzione di fare il doppio gioco e di voler essere solidale ai suoi colleghi. Intanto Candela sarà pronta a partire ma una lettera cambierà tutto...

Trame e Anticipazioni La Promessa: Margarita e Don Lorenzo pronti a firmare il contratto ma…

Cruz e Don Lorenzo sono pronti a truffare Margarita. I due hanno fatto inserire due clausole nel contratto di cessione delle quote e sono pronti a liberarsi della vedova di Don Fernando. Ma quando arriverà il giorno in cui i due contraenti si presenteranno dal notaio, un colpo di scena farà sbiancare la marchesa e si trasformerà in un vero e proprio incubo per lei. Intanto Catalina e Pelayo organizzeranno una festa per ringraziare le donne del paese, che hanno dato loro una mano con la produzione di marmellate. Petra informerà Cruz e la donna si precipiterà a sgridare la figliastra per non aver rispettato il momento di dolore che la sua famiglia sta provando a causa dell’aborto di Jimena.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.